Джерело: CNN
Уряд країни раніше звертався до суду з проханням перевірити конституційність політичної партії.
“Політична партія “Шор” вважається розпущеною з цього моменту”, – заявив голова Конституційного суду Молдови Ніколае Рошка.
Партія підпадає під санкції з боку західних держав, зокрема Сполучених Штатів та Канади.
Це була провідна сила в організації антиурядових і проросійських мітингів у Молдові з 2022 року.
Рішення суду є остаточним та оскарженню не підлягає, мовиться в ухвалі, згідно з якою Міністерство юстиції створить комісію з розпуску.
Своєю чергою, президентка Мая Санду, коментуючи рішення суду, заявила, що “Шор” – “партія, створена з корупції і для корупції”. Додавши, що діяльність нині вже забороненої партії становить небезпеку для конституційного ладу і безпеки держави.
Зауважується, що за рішенням суду, представники партії можуть добути решту терміну як індивідуальні члени і не мають права вступати в іншу партію.
Партія “Шор” наразі має п’ять депутатів із загалом 101 у парламенті Молдови.
Нині зростає напруженість у Молдові, де звинувачують Росію у створенні основи для державного перевороту, який може втягнути націю у війну Кремля.
Президентка Молдови Майя Санду звинуватила Росію у використанні “диверсантів”, замаскованих під цивільних осіб, для розпалювання заворушень у період політичної нестабільності, повторивши подібні попередження президента України Володимира Зеленського.
Тим часом президент Росії Володимир Путін безпідставно звинуватив Київ у плануванні власного нападу на проросійську територію в Молдові, де Москва має військовий плацдарм.
Раніше Зеленський попередив, що українська розвідка перехопила російський план дестабілізувати і без того нестабільну політичну ситуацію в Молдові.
- Правоохоронні органи Молдови затримали в аеропорту Кишинева віцеголову партії “Шор”, депутатку Марину Таубер, що була однією з організаторів проросійських акцій протесту в країні протягом минулих місяців.
- Президентка Молдови Мая Санду звинуватила Росію у втручанні у внутрішні справи країни на тлі майбутніх виборів глави автономного територіального утворення Гагаузія, де, за її словами, багато кандидатів є агентами РФ.
- Європейський Союз відправить цивільну місію до Молдови для допомоги у боротьбі з загрозами Росії, після низки повідомлень про те, що Кремль працює над дестабілізацією у колишній радянській республіці.
- Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну РФ регулярно здійснює кібератаки на Молдову.
- Молдова приєдналася до коаліції країн зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.