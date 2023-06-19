Джерело: CNN

Уряд країни раніше звертався до суду з проханням перевірити конституційність політичної партії.

“Політична партія “Шор” вважається розпущеною з цього моменту”, – заявив голова Конституційного суду Молдови Ніколае Рошка.

Партія підпадає під санкції з боку західних держав, зокрема Сполучених Штатів та Канади.

Це була провідна сила в організації антиурядових і проросійських мітингів у Молдові з 2022 року.

Рішення суду є остаточним та оскарженню не підлягає, мовиться в ухвалі, згідно з якою Міністерство юстиції створить комісію з розпуску.

Своєю чергою, президентка Мая Санду, коментуючи рішення суду, заявила, що “Шор” – “партія, створена з корупції і для корупції”. Додавши, що діяльність нині вже забороненої партії становить небезпеку для конституційного ладу і безпеки держави.

Зауважується, що за рішенням суду, представники партії можуть добути решту терміну як індивідуальні члени і не мають права вступати в іншу партію.

Партія “Шор” наразі має п’ять депутатів із загалом 101 у парламенті Молдови.

Нині зростає напруженість у Молдові, де звинувачують Росію у створенні основи для державного перевороту, який може втягнути націю у війну Кремля.

Президентка Молдови Майя Санду звинуватила Росію у використанні “диверсантів”, замаскованих під цивільних осіб, для розпалювання заворушень у період політичної нестабільності, повторивши подібні попередження президента України Володимира Зеленського.

Тим часом президент Росії Володимир Путін безпідставно звинуватив Київ у плануванні власного нападу на проросійську територію в Молдові, де Москва має військовий плацдарм.

Раніше Зеленський попередив, що українська розвідка перехопила російський план дестабілізувати і без того нестабільну політичну ситуацію в Молдові.