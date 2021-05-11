У Молдові затримали ще одного підозрюваного у викраденні колишнього українського судді Миколи Чауса.

Про це повідомляється на сайті генпрокуратури Молдови.

У неділю, 9 травня, під керівництвом прокуратури з боротьби із організованою злочинністю і особливих справ (PCCOCS) співробітники національної слідчої інспекції разом зі співробітниками карного розшуку з головного управління кримінальних розслідувань Молдови затримали спільника у справі про викрадення колишнього українського судді Миколи Чауса, йдеться у повідомленні.

Чоловікові 30 років, він був затриманий при в’їзді до країни. 10 травня прокуратура пред’явила йому звинувачення в організації діяльності групи осіб, що безпосередньо здійснювали викрадення Чауса. Сьогодні прокуратура PCCOCS повинна звернутися до суду із заявою про застосування до затриманого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно з кримінальним законодавством діяння, в якому звинувачується затриманий, карається позбавленням волі на строк від 6 до 10 років.

Хто такий Чаус?

Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ зловили Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передачі хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією, у нього був суддівський імунітет.

Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.

Відтоді він перебував у Молдові. 11 липня президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса.

Викрадення Чауса

3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта викрала група невідомих озброєних чоловіків. На це відреагувала президентка Молдови Мая Санду.

Також було опубліковано відео, на якому, як передбачається, зафіксовано момент викрадення. Згодом ЗМІ Молдови із посиланням на Telegram-канал “Індекс”, що наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України.

Потім той самий канал повідомив, що нібито за кермом Toyota RAV 4 знаходився військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, мандат якого закінчується 9 квітня. Молдова попросила Україну зняти з нього дипломатичний імунітет.

Детальніше про обставини викрадення і можливих причетних — в матеріалі #Букв.