В Україні вже цього літа можуть розпочати вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 дітей, але не всіх.

Про це розповів в етері “Сніданку з 1+1” заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Кузін зазначив, що виробник вакцини Pfizer вніс зміни до інструкції стосовно проведення щеплень проти COVID-19 дітям від 12 років.

“Розглядалося на цьому тижні на засіданні Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики це рішення (про вакцинацію дітей – ред.). І поки що рішення полягає в тому, що ми будемо пропонувати вакцинувати дітей лише тих, які мають супутні захворювання або високі ризики, пов’язані з COVID-19”, – наголосив Кузін.

На запитання, коли це може статися, він заявив: “Скоріш за все влітку”.

“Я хотів би зауважити, що це буде стосуватися не 100% усіх дітей, а лише тих, які мають важкі супутні захворювання або високі ризики ускладнень від коронавірусної хвороби”, – додав Кузін.

Крім того, він нагадав, що в Україні, згідно з Національним календарем щеплень, є обов’язкові щеплення для дітей.

(На відео – з 10:55)

Кузін також припустив, що вакцина Pfizer/BioNTech може з’явитися в Україні у масових пунктах вакцинації населення наприкінці липня.

“Очікуємо наприкінці липня. Зараз у нас відбувається четвертий етап щеплень, коли ми вакцинуємо людей з хронічними неінфекційними захворюваннями. На п’ятому етапі – це кінець липня і серпень – ми вже переходимо на п’ятий етап, коли вакцинація буде доступна для всіх. І, зокрема, вакцина Pfizer буде, скоріш за все, перерозподілена на пункти щеплень”, — заявив головний санлікар.