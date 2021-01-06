Про це повідомив сьогодні на брифінгу голова МОЗ Максим Степанов.
“Міністерство охорони здоров’я проти перенесення такого карантину, проти його скасування. У нас фіксується на сьогодні, це в період свят, близько 5, 6, майже 7 тисяч випадків захворювання на COVID-19. Щодня від цієї хвороби помирають близько 200 людей. Зараз понад 23 тисячі осіб перебувають у наших лікарнях. Понад 10% – це важкі хворі. Взагалі у нас збільшується кількість важких хворих”, – зазначив Степанов.
Він уточнив, що після новорічно-різдвяних свят очікується зростання кількості хворих на COVID-19.
“Всі розуміють, і це те, про що попереджають нас епідеміологи, що після новорічних свят у нас буде зростання кількості хворих на COVID-19. Ми всі бачили, що все одно були масові скупчення людей, все одно було святкування. Так ми влаштовані. І ми відразу розуміли, що таким чином все буде відбуватися. Як наслідок – це буде збільшувати навантаження на нашу медсистему”, – заявив голова МОЗ.
Крім того, Степанов повідомив, що з третього тижня січня очікується зростання кількості хворих на грип – захворювання, яке має ускладнення, схожі з COVID-19. Пік захворюваності на грип у МОЗ прогнозують на середину лютого.
“Ми не хочемо знову отримувати по 17, 20, 25 тисяч (хворих, – ред.). Думка епідеміологів, що ми дуже потребуємо введення жорсткого карантину саме з 8 по 24 січня для того, щоб максимально збити цю “хвилю” і пройти її до весни, до квітня-травня без введення жорсткого карантину, який може серйозно вдарити по нашій економіці”, – наголосив Степанов.
Міністр нагадав, що громадян заздалегідь попередили про посилений карантин з 8 по 24 січня включно. Він запевнив, що бізнес розуміє необхідність обмежень і готовий до них.
“Під час мого спілкування з бізнесом – вони всі готові до такого жорсткого карантину, розуміють його важливість”, – заявив Степанов.
(На відео – з 13:40)
- З 8 по 24 січня Кабмін вводить жорсткі карантинні обмеження через поширення коронавірусу. Вони діятимуть на всій території України. На цей проміжок часу деякі сфери діяльності змінять свій формат та графік роботи. У пресслужбі КМДА розповіли, як працюватимуть заклади у Києві.
- Кабінет Міністрів додав товари побутової хімії та друковану пресу до переліку товарів, які магазини зможуть продавати під час жорсткого локдауну 8-24 січня.