У Міністерстві охорони здоров'я України виступають проти скасування або перенесення жорсткого карантину (локдауну), який запланований на 8 – 24 січня 2021 року.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу голова МОЗ Максим Степанов.

“Міністерство охорони здоров’я проти перенесення такого карантину, проти його скасування. У нас фіксується на сьогодні, це в період свят, близько 5, 6, майже 7 тисяч випадків захворювання на COVID-19. Щодня від цієї хвороби помирають близько 200 людей. Зараз понад 23 тисячі осіб перебувають у наших лікарнях. Понад 10% – це важкі хворі. Взагалі у нас збільшується кількість важких хворих”, – зазначив Степанов.

Він уточнив, що після новорічно-різдвяних свят очікується зростання кількості хворих на COVID-19.

“Всі розуміють, і це те, про що попереджають нас епідеміологи, що після новорічних свят у нас буде зростання кількості хворих на COVID-19. Ми всі бачили, що все одно були масові скупчення людей, все одно було святкування. Так ми влаштовані. І ми відразу розуміли, що таким чином все буде відбуватися. Як наслідок – це буде збільшувати навантаження на нашу медсистему”, – заявив голова МОЗ.

Крім того, Степанов повідомив, що з третього тижня січня очікується зростання кількості хворих на грип – захворювання, яке має ускладнення, схожі з COVID-19. Пік захворюваності на грип у МОЗ прогнозують на середину лютого.

“Ми не хочемо знову отримувати по 17, 20, 25 тисяч (хворих, – ред.). Думка епідеміологів, що ми дуже потребуємо введення жорсткого карантину саме з 8 по 24 січня для того, щоб максимально збити цю “хвилю” і пройти її до весни, до квітня-травня без введення жорсткого карантину, який може серйозно вдарити по нашій економіці”, – наголосив Степанов.

Міністр нагадав, що громадян заздалегідь попередили про посилений карантин з 8 по 24 січня включно. Він запевнив, що бізнес розуміє необхідність обмежень і готовий до них.

“Під час мого спілкування з бізнесом – вони всі готові до такого жорсткого карантину, розуміють його важливість”, – заявив Степанов.

(На відео – з 13:40)