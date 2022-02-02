У Міністерстві внутрішніх справ заперечили, що народний депутат Олександр Трухін "намагався домовитись" з очільником МВС Денисом Монастирським щодо ДТП, яка сталася ще в серпні 2021 року.

Про це заявила пресслужба МВС у Facebook.

Нагадаємо, що журналісти “Української правди” оприлюднили розслідування ДТП за участі Трухіна. На відео нардеп після скоєного ДТП на Бориспільському шосе під Києвом намагався уникнути відповідальності, пропонував хабаря та обіцяв “домовитися” з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.

Народний депутат України є спеціальним суб’єктом кримінального провадження. Кримінальні провадження, в яких він може фігурувати підозрюваним, належать до підслідності Державного бюро розслідувань”, – зазначається в заяві.

Через те, під час слідства поліції вдалося отримати факти, які свідчили, що за кермом автомобіля міг бути народний депутат України, кримінальне провадження було передано з Національної поліції до Державного бюро розслідувань.