Про це заявила пресслужба МВС у Facebook.
Нагадаємо, що журналісти “Української правди” оприлюднили розслідування ДТП за участі Трухіна. На відео нардеп після скоєного ДТП на Бориспільському шосе під Києвом намагався уникнути відповідальності, пропонував хабаря та обіцяв “домовитися” з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.
Народний депутат України є спеціальним суб’єктом кримінального провадження. Кримінальні провадження, в яких він може фігурувати підозрюваним, належать до підслідності Державного бюро розслідувань”, – зазначається в заяві.
Через те, під час слідства поліції вдалося отримати факти, які свідчили, що за кермом автомобіля міг бути народний депутат України, кримінальне провадження було передано з Національної поліції до Державного бюро розслідувань.
Через це наголошуємо, що всі намагання представляти суть справи так, що нібито народний депутат України Олександр Трухін про щось намагався “домовитись” із Міністром внутрішніх справ України, не відповідають дійсності”, – наголошують в МВС.
- Після оприлюдненого відео Олександра Трухіна виключили з партії “Слуга народу”.
- Також Державне бюро розслідувань оприлюднило заяву, де зазначено, що поліціянт, який прибув на ДТП за участі народного депутата Олександра Трухіна (“Слуга народу”) не надав інформації ДБР, яку повідомив журналістам видання “Українська правда”.
- Пізніше Президент України Володимир Зеленський відреагував на опубліковане ЗМІ розслідування ДТП за участі народного депутата від “Слуги народу” Олександра Трухіна.