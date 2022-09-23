У Миколаєві встановили зупинку-укриття, виготовлену за ізраїльським зразком

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

На своїй сторінці в Instagram Віталій Кім опублікував фото на якому зображено зупинку-укриття й підписав : “перший пішов”.

Укриття виготовлене за ізраїльським зразком з армованого бетону. Воно розраховане на 24 людини, сидіти в ньому може 18 людей. Загальна вага конструкції понад 70 тонн, вартість – 400 тисяч гривень.

Укриття подарував Миколаєву одеський бізнесмен і меценат Анатолій Редер. Він планував передати конструкцію міській владі Одеси, але там чиновники вирішили, що Миколаєву вона наразі потрібна більше.

За даними місцевого видання “НикВести”, конструкцію встановили в Корабельному районі на тому самому місці, де 29 липня через російські обстріли загинули вісім людей.

Нагадаємо, що 29 липня народні обранці проголосували за проєкт закону №7398 щодо внормування потреби планування та забудови територій з обов’язковою наявністю бомбосховищ. Законом передбачено термінове розгортання в Україні мережі бомбосховищ, зокрема й у новобудовах. Таким чином, містобудівна документація повинна включати інформацію про плановані інженерно-технічні заходи цивільного захисту.

Органам державного архітектурно-будівельного контролю дозволено відмовляти у видачі сертифіката про готовність будівлі до експлуатації, якщо забудовник не завершить роботи з обладнання бомбосховища.