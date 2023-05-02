Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що переговори про вступ України до ЄС можуть початися найближчим часом.

Про це повідомляє Euractiv.

За словами очільника МЗС Чехії, переговори про вступ України до ЄС можуть початися найближчим часом, якщо вдасться переконати всі країни-члени Євросоюзу.

Ян Ліпавський зазначив, що “може уявити” початок переговорів у 2023 році, за умови, що серед країн-членів буде консенсус з цього питання. При цьому багато країн ЄС налаштовані скептично, і Чехія, за його словами, намагається розвіяти їхні страхи.

Також очільник МЗС Чехії додав, що Україна для цього має виконати усі необхідні передумови “без жодних поступок”.

Зазначимо, що раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага просуватиме відкриття переговорів про членство України в ЄС у 2023 році.

Крім того, нещодавно речниця нижньої палати парламенту Чехії Маркета Пекарова-Адамова заявила, що країна підтримує вступ України до Євросоюзу та прагнення держави розпочати переговори щодо інтеграції у 2023 році.

Пекарова-Адамова відзначила, що вважає “посильними та реалістичними плани” України розпочати переговори про можливість членства держави в Європейському Союзі цього року. Також вона додала, що Чехія “повністю підтримує” це бажання України.

“Звісно, ми підтримуємо цю ідею. Це також відповідає нашим інтересам”, – підкреслила вона.

Водночас очільник чеського сенату Мілош Вистрчіл зауважив, що російське повномасштабне вторгнення в Україну може збільшити шанси інших країн на вступ до Євросоюзу та пришвидшити цей процес.