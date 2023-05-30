Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін спростувала інформацію, оприлюднену The Wall Street Journal, про те, що спеціальний представник Лі Хуей пропонував залишити Росії контроль над тимчасово окупованими територіями України.

Джерело: пресслужба МЗС Китаю.

“Китай своєчасно оприлюднив результати візиту спеціального представника Лі Хуея. Будь ласка, зверніться до них, щоб отримати достовірну інформацію. Я також відзначила, що міністр закордонних справ України [ред. – Дмитро Кулеба] публічно заявив, що він зв’язався з іншими сторонами, і жодна з країн не підтвердила те, що спеціальний представник Лі Хуей нібито запропонував залишити Росії тимчасово окуповані території України”, – пояснила речниця МЗС Китаю у відповідь на прохання видання Reuters підтвердити чи спростувати інформацію WSJ.

Раніше американське видання Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела серед європейських дипломатів, написало, що спеціальний представник уряду Китаю Лі Хуей протягом травня відвідав низку європейських країн, де зустрівся з місцевими дипломатами, закликавши їх негайно вимагати перемир’я між Україною та РФ. Попри те, що у такий спосіб країна-агресор збереже контроль над тимчасово окупованими територіями.

Своєю чергою, голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував заяви про те, що спецпредставник Китаю Лі Хуей закликав залишити тимчасово окуповані території України під контролем РФ.

“Я негайно зв’язався зі своїми колегами у тих столицях, які він [Лі Хуей] відвідував, і жоден з них не підтверджує, що озвучувалися чи велися перемовини навіть про те, щоб визнати за Росією тимчасово окуповані території”, — зауважив міністр закордонних справ України.

ДОВІДКА. Лі Хуей — спеціальний представник КНР з Євразії. Протягом 16-17 травня він відвідав Україну, а згодом побував у Варшаві, Берліні, Парижі та Брюсселі.