У МЗС України обурилися через допис ООН про «святкування» Дня російської мови після підриву Каховської ГЕС

У МЗС України відреагували на повідомлення Організації Об’єднаних Націй про святкування Дня російської мови після того, як поширилася інформація про підрив росіянами Каховської ГЕС.

Джерел: речник українського МЗС Олег Ніколенко у Twitter.

“ООН твітить про культурне розмаїття, ігноруючи найбільшу катастрофу в Європі за останні десятиліття, спричинену виключно Росією. Навіщо мовчати?” – підкреслив Ніколенко.

Зазначимо, що ООН у Twitter опублікувала допис про “День російської мови” за кілька годин після того, як стало відомо про підрив дамби.

“Вівторок – День російської мови. Слідкуйте за @UnitedNationsRU, щоб бути в курсі новин про роботу ООН російською мовою”, – йшлося у повідомленні організації.

ООН також ретвітнула публікацію російських представників ООН, де йшлося: “Цілі в галузі сталого розвитку – це загальний заклик до дій щодо викорінення злиднів, захисту планети і забезпечення того, щоб усі люди жили в мирі та процвітанні”.

Лише через чотири години після допису про День російської мови в організації відреагували на воєнний злочин РФ.

“Руйнування Каховської дамби ставить під загрозу тисячі мирних жителів, залишивши багатьох без домівок і гостро гуманітарно потребуючих. Цивільні особи та цивільна інфраструктура #НеЦіль!” – написали вони.