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У МЗС України обурилися через допис ООН про «святкування» Дня російської мови після підриву Каховської ГЕС

У МЗС України відреагували на повідомлення Організації Об’єднаних Націй про святкування Дня російської мови після того, як поширилася інформація про підрив росіянами Каховської ГЕС.

Вівторок, 6 червня 2023, 13:54
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Джерел: речник українського МЗС Олег Ніколенко у Twitter.

“ООН твітить про культурне розмаїття, ігноруючи найбільшу катастрофу в Європі за останні десятиліття, спричинену виключно Росією. Навіщо мовчати?” – підкреслив Ніколенко.

Зазначимо, що ООН у Twitter опублікувала допис про “День російської мови” за кілька годин після того, як стало відомо про підрив дамби.

“Вівторок – День російської мови. Слідкуйте за @UnitedNationsRU, щоб бути в курсі новин про роботу ООН російською мовою”, – йшлося у повідомленні організації.

ООН також ретвітнула публікацію російських представників ООН, де йшлося: “Цілі в галузі сталого розвитку – це загальний заклик до дій щодо викорінення злиднів, захисту планети і забезпечення того, щоб усі люди жили в мирі та процвітанні”.

Лише через чотири години після допису про День російської мови в організації відреагували на воєнний злочин РФ.

“Руйнування Каховської дамби ставить під загрозу тисячі мирних жителів, залишивши багатьох без домівок і гостро гуманітарно потребуючих. Цивільні особи та цивільна інфраструктура #НеЦіль!” – написали вони.

Що відомо про підрив дамби Каховської ГЕС?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію офіційно підтвердила Україна.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати з небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців,  затоплення загрожує таким населеним пунктам: селам Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково містові Херсон – острову Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.

За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС, відновленню вона не підлягає.

За інформацією глави українського уряду Дениса Шмигаля, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

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