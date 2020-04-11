Рішення комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо обмеження свободи пересування громадян носять рекомендаційний характер.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.

“Постановою Кабінету Міністрів України та постановою головного державного санітарного лікаря України прийнято ряд карантинних заходів та рекомендацій для попередження поширення коронавірусної інфекції. Поліція та Нацгвардія насамперед проводить широку роз‘яснювальну та профілактичну роботу серед громадян щодо необхідності їх дотримання”, – йдеться у повідомленні.

Там також зазначили, що у кількох регіонах було ухвалено рішення про тимчасову заборону громадянам виходити з дому (з 13-ї години 11 квітня до 06-ї години ранку 13 квітня).

“Утім це рішення комісії носить виключно рекомендаційний характер, адже комендантська година можлива лише за умови введенння правового режиму надзвичайного стану”, – наголосили у відомстві.

У той же час в умовах надзвичайної ситуації допускаються обмеження роботи громадського транспорту, підприємств та організацій.