Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.
“Постановою Кабінету Міністрів України та постановою головного державного санітарного лікаря України прийнято ряд карантинних заходів та рекомендацій для попередження поширення коронавірусної інфекції. Поліція та Нацгвардія насамперед проводить широку роз‘яснювальну та профілактичну роботу серед громадян щодо необхідності їх дотримання”, – йдеться у повідомленні.
Там також зазначили, що у кількох регіонах було ухвалено рішення про тимчасову заборону громадянам виходити з дому (з 13-ї години 11 квітня до 06-ї години ранку 13 квітня).
“Утім це рішення комісії носить виключно рекомендаційний характер, адже комендантська година можлива лише за умови введенння правового режиму надзвичайного стану”, – наголосили у відомстві.
У той же час в умовах надзвичайної ситуації допускаються обмеження роботи громадського транспорту, підприємств та організацій.
- Раніше повідомлялося, що в Київській області посилюють карантин та вводять додаткові обмеження на пересування громадян на вихідних 11 — 12 квітня, а також 18 — 19 квітня.
- На Закарпатті заборонили виходити з дому на вихідних.
- У Волинській області влада ухвалила рішення ввести комендантську годину на найближчі вихідні.
- Влада Тернополя відмовилися від введення комендантської години, незважаючи на зростання кількості підтверджених випадків зараження коронавірусом.