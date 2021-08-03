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«У нас були спільні плани»: дівчина Шишова не вірить, що він скоїв самогубство

Дівчина голови Білоруського дому в Україні Віталія Шишова, якого знайшли мертвим, Божена Жолудь заявила, що він не скаржився на стеження за ним, але був більш уважний.

Вівторок, 3 серпня 2021, 15:00

Про це повідомляє Радіо Свобода.

“У Віталія не було ні батьків, ні сім’ї – всі загинули. Працював патріотом-фрілансером. Він не скаржився на те, що за ним стежать. Але останнім часом Віталій став уважнішим – іноді дивився, які машини під’їжджають, які з них виїжджають”, – сказала дівчина.

Жолудь згадала, що у Шишова були погане передчуття. Однак чоловік не отримував прямі погрози перед смертю.

“Він мені цього не сказав, але написав одному з наших знайомих за тиждень до трагедії: “У мене погане передчуття, якщо що, доглянь за Боженою”, – розповіла дівчина.

За словами дівчини, до Шишова не підходили незнайомі люди. Проте, одного разу до неї на вулиці підійшли незнайомці. Як виявилося потім, вони знімали її на відео.

Жолудь розповіла, що Шишов не регулярно виходив на пробіжку. Останнім часом вона не помічала значних змін у його поведінці.

“Ми обидва хворіли тиждень, лежали в ліжку, дивилися фільми. Звичайно, настрій у хворого не піднявся, але поганих думок у Віталія не було. Звичайно, він не міг покінчити життя самогубством. У нього не було причин для цього. Він не міг так вчинити зі мною. У нас були спільні плани на майбутнє”, – додала дівчина.

Білоруський дім в Україні – некомерційна громадська організація, яка надає допомогу громадянам Білорусі, які втекли до України.

За даними білоруської служби “Радіо Свобода”, ця організація пов’язана з уродженцем Білорусі Сергієм Коротких, який брав участь у складі “Азову” у боях на Донбасі, а також отримав українське громадянство.

  • Раніше повідомляли, що в Києві розшукують Віталія Шишова — очільника організації “Білоруський дім в Україні”, що допомагає білорусам, що були вимушені мігрувати до України.
  • Сьогодні, 3 серпня, в одному з київських парків знайшли повішеним громадянина Білорусі Віталія Шишова, який зник напередодні.
  • На обличчі о Шишова, якого сьогодні вранці знайшли повішеним у парку, були сліди побиття.
  • Віталій Шишов, якого знайшли повішеним у Києві, займався верифікацією співробітників Комітету державної безпеки (КДБ) Білорусі, які могли працювати в Україні.
Теги: Білорусь, Віталій Шишов, смерть

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