NASA скасувало запуск Artemis I через те, що команда не змогла розв'язати проблему в одному з чотирьох двигунів ракети. Наступна спроба запуску відбудеться 2 вересня. Але чи буде зроблена ще одна спроба цього дня, залежить від того, як пройде тестування.

Про це повідомляє CNN.

Команда запуску все ще має розв’язати проблему з двигуном і залишить ракету в поточній конфігурації, щоб зібрати дані та оцінити, що потрібно зробити. За словами представників NASA, і ракета Space Launch System, і космічний корабель Orion, що знаходяться на стартовому майданчику 39B у Космічному центрі імені Кеннеді у Флориді, залишаються стабільними.

Ракета-носій Space Launch System (SLS) із капсулою Orion мала стартувати до Місяця у понеділок, 29 серпня о 8.33 за місцевим часом (15.33 за часом Києва). Проте місію перенесли, причина – витік водню в одному з двигунів.

Команда запуску виявила проблему у двигуні №3. Спроби переналаштувати не виправили ситуацію.

The launch of #Artemis I is no longer happening today as teams work through an issue with an engine bleed. Teams will continue to gather data, and we will keep you posted on the timing of the next launch attempt. https://t.co/tQ0lp6Ruhv pic.twitter.com/u6Uiim2mom — NASA (@NASA) August 29, 2022

Довідка. Місія Artemis 1 – це перша випробувальна місія в рамках Місячної програми NASA Artemis. Її головна мета полягає в тому, щоб переконатися, що теплозахисний екран капсули зможе без проблем витримати тертя об атмосферу при поверненні на Землю.

Коли місію запустять, подорож Оріона триватиме 42 дні, котрі він подорожуватиме до Місяця, обертатиметься навколо нього та повертатиметься на Землю, проходячи загалом 2,1 мільйона кілометрів. Коли капсула повернеться на Землю, вона впаде в Тихий океан поблизу узбережжя Сан-Дієго.

Хоча у списку пасажирів немає людей, у ньому є пасажири: три манекени та плюшева іграшка Снупі.

Ракета та космічний корабель спочатку пройдуть випробування, перш ніж вони транспортують астронавтів на Місяць на кораблях Artemis II та Artemis III, запланованих на 2024 та 2025 роки відповідно.

На місію виділено понад 30 млрд доларів. Крім NASA та Європейського космічного агентства ESA, у ній беруть участь організації ще кількох країн.

Останньою досі людиною на Місяці був американський астронавт Юджин Сернан із місією Apollo-17 у грудні 1972 року.