Про це повідомляє CNN.

Команда запуску все ще має розв’язати проблему з двигуном і залишить ракету в поточній конфігурації, щоб зібрати дані та оцінити, що потрібно зробити. За словами представників NASA, і ракета Space Launch System, і космічний корабель Orion, що знаходяться на стартовому майданчику 39B у Космічному центрі імені Кеннеді у Флориді, залишаються стабільними.

Ракета-носій Space Launch System (SLS) із капсулою Orion мала стартувати до Місяця у понеділок, 29 серпня о 8.33 за місцевим часом (15.33 за часом Києва). Проте місію перенесли, причина – витік водню в одному з двигунів.

Команда запуску виявила проблему у двигуні №3. Спроби переналаштувати не виправили ситуацію.

The launch of #Artemis I is no longer happening today as teams work through an issue with an engine bleed. Teams will continue to gather data, and we will keep you posted on the timing of the next launch attempt. https://t.co/tQ0lp6Ruhv pic.twitter.com/u6Uiim2mom

— NASA (@NASA) August 29, 2022