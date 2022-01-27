У Національній гвардії та Міністерстві внутрішніх справ України зреагували на запит журналіста #Букв щодо патрулювання консульства РФ у Києві.

Протягом минулого місяця #Букви фіксували цілодобову охорону консульства країни-агресора озброєними бійцями Нацгвардії зі спецтехнікою. Журналісти вирішили поцікавитися, на якій підставі та за яку суму здійснюється патрулювання, й написали до МВС та НГУ відповідний запит.

У відповіді установи пояснили присутність представників державної охорони, проте на питання про кількість витрачених коштів платників податків чітку відповідь не надали.