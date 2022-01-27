Протягом минулого місяця #Букви фіксували цілодобову охорону консульства країни-агресора озброєними бійцями Нацгвардії зі спецтехнікою. Журналісти вирішили поцікавитися, на якій підставі та за яку суму здійснюється патрулювання, й написали до МВС та НГУ відповідний запит.
У відповіді установи пояснили присутність представників державної охорони, проте на питання про кількість витрачених коштів платників податків чітку відповідь не надали.
“Повідомляємо, що відповідно до статті 2 Закону України “Про Національну гвардію України” однією з основних функцій Національної гвардії є охорона дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні. Водночас повідомляємо, що фінансування діяльності Національної гвардії здійснюється в межах асигнувань, передбачених Законом України про державний бюджет на відповідний рік “, – повідомив заступник командувача зі служби НГУ Микола Миколенко.
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