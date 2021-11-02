Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Чиновник Олуфемі Оке-Осаньїнтолу повідомив, що наразі розпочато пошуково-рятувальні роботи для тих, хто вижив після інциденту в понеділок.
Він також додав, що чотирьох людей врятували живими й ще троє отримали легкі травми на місці події.
Свідки кажуть, що загалом зникли безвісти близько ста осіб.
Президент Мухаммаду Бухарі закликав активізувати зусилля щодо їх порятунку.
Будівля, що обвалилася, була частиною трьох веж, побудованих приватним забудовником Fourscore Homes, який у брошурі для клієнтів обіцяв забезпечити “життя без стресу в поєднанні з готельним стилем”. Найдешевші апартаменти продавалися за 1,2 мільйона доларів.
Обвалення будівель часті в густонаселеній країні Африки, де не дотримуються правил, а будівельні матеріали часто не відповідають стандартам.
- 24 червня у передмісті Маямі в містечку Серфсайд обвалився 12-поверховий житловий будинок.
- Президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації в штаті Флорида, де проходить рятувальна операція у зв’язку з обваленням багатоповерхового будинку.
- 1 липня, через тиждень після обвалу частини 12-поверхового будинку в передмісті Маямі, було ухвалено рішення тимчасово припинити пошуково-рятувальну операцію через загрозу повного обвалу.
- 3 липня в результаті рятувально-пошукової операції після обвалу будинку в передмісті Маямі з-під завалів вдалося витягнути 24 тіла.