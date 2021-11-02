Внаслідок обвалу житлового будинку у престижному районі міста Лагос в Нігерії загинули щонайменше шестеро осіб, близько сотні вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Чиновник Олуфемі Оке-Осаньїнтолу повідомив, що наразі розпочато пошуково-рятувальні роботи для тих, хто вижив після інциденту в понеділок.

Він також додав, що чотирьох людей врятували живими й ще троє отримали легкі травми на місці події.

Свідки кажуть, що загалом зникли безвісти близько ста осіб.

Президент Мухаммаду Бухарі закликав активізувати зусилля щодо їх порятунку.

Будівля, що обвалилася, була частиною трьох веж, побудованих приватним забудовником Fourscore Homes, який у брошурі для клієнтів обіцяв забезпечити “життя без стресу в поєднанні з готельним стилем”. Найдешевші апартаменти продавалися за 1,2 мільйона доларів.

Обвалення будівель часті в густонаселеній країні Африки, де не дотримуються правил, а будівельні матеріали часто не відповідають стандартам.