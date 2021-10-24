У Німеччині під час останніх виборів партія "Зелених", яка займається проблемами довкілля, отримала найкращий результат, ніж будь-коли. Спеціалісти вважають це наслідком змін клімату в Європі.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство NBC News.

На останніх виборах у Німеччині партія “Зелених” отримала найбільшу підтримку, ніж будь-коли та стала частиною нової влади країни.

Шари засохлого бруду на тротуарах, розмиті бетонні дороги, що перетворилися на гравій, змиті кам’яні мости – навіть через 3 місяці видно наслідки повені у німецькому регіоні Арвайлер.

Повені передували три посушливих літа підряд – у тому, що клімат змінюється, складно засумніватися. І це вплинуло на політику в Німеччині.

На федеральних виборах минулого місяця екологічна партія “Зелених” досягла найкращих результатів, набравши майже 15% голосів і поступаючись лише двом найбільшим партіям країни. Зміна клімату в Німеччині стала гострою темою під час агітації та дебатів політиків.

За декілька днів до виборів в Німеччину приїхала шведська екоактивістка Грета Тунберг – на зустріч з нею прийшли тисячі німців.

У серпні молодь навіть оголошувала голодування з вимогою змусити політиків визнати, що зміни клімату існують.

Таке ставлення характерне не лише для Німеччини — нещодавнє опитування Pew (дослідницький центр, що надає інформацію про соціальні проблеми, тенденції та громадську думку в США і світі) показало, що сильна стурбованість зміною клімату різко зросла серед людей у ​​кількох країнах з розвиненою економікою.

Примітно, що частка людей у ​​Німеччині, які дуже стурбовані тим, що кліматичні зміни завдадуть шкоди їм особисто в якийсь момент їхнього життя, зросла на 19 відсотків з 2015 року. Натомість у США ця кількість зменшилася на 3 відсотки. Згідно з думкою Андреаса Гольдтау, керівника науково-дослідного Інституту передових досліджень сталого розвитку, така різниця між Німеччиною та США пояснюється тим, що жителі Європи протягом десятиліть були більше проінформовані щодо змін клімату та глобального потепління.

“Ідея важливості довкілля – це те, що супроводжувало більшість європейського електорату протягом останніх 40 років”, – сказав він. “Отже, виборці розуміють що таке зміна клімату, вони можуть осмислити цю проблему. Це тема, частиною якої вони є”.