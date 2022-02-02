Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що якщо Німеччина має щирий намір підтримати та допомогти Україні в боротьбі проти Російської Федерації, то слід забути про запуск російсько-німецького газопроводу "Північний потік-2". У ФРН мають почати діяти у скрутний момент.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю Zeit, передає німецьке видання Welt.

Віталій Кличко закликає федеральний уряд до ухвалення рішення щодо суперечливого газопроводу “Північний потік-2”.

“Якщо Німеччина хоче підтримати Україну, то вона має розпрощатися з “Північним потоком-2″. Це був би важливий інструмент”, – наголосив він.

Мер Києва зазначив, що розуміє важливість “Північного потоку-2” для економіки Німеччини. Водночас він зауважує, що “залежність від Росії небезпечна”, адже “ні для кого не секрет, що вона не просто хоче повернути Україну у свою зону впливу”, тож ФРН має розпочати діяти у такий складний момент.

Окрім цього, він заперечив заяви ексканцлера Німеччини та нинішнього голови наглядової ради “Роснафти” Герхарда Шредера, котрий звинуватив Україну в “брязканні зброєю”.

“Мені справді цікаво, від імені якої країни насправді виступає цей німецький політик. Напевно, більше від Росії та його друга Путіна, ніж від ФРН, вірно?” – запитав Кличко.

Кличко не може зрозуміти небажання німецького уряду надавати військову підтримку Україні – навіть через історію Німеччини.

“Це стосується не лише України. Йдеться про стабільність усієї Європи. Ви не можете пояснювати рішення минулим, але маєте забезпечувати та формувати майбутнє”, – наголосив мер Києва.

Мер Києва також зазначив, що допомога Німеччини Україні допомогла б стабілізувати всю Європу.

Довідка. Партія Віталія Кличка “УДАР” вже майже сім років є партнером однієї з найбільших партій ФРН ХДС. За словами Кличка, ХДС активно підтримує Україну в її прагненні стати частиною європейської родини. Підтримує реформи, зовнішньо-політичні зусилля.