Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю Zeit, передає німецьке видання Welt.
Віталій Кличко закликає федеральний уряд до ухвалення рішення щодо суперечливого газопроводу “Північний потік-2”.
“Якщо Німеччина хоче підтримати Україну, то вона має розпрощатися з “Північним потоком-2″. Це був би важливий інструмент”, – наголосив він.
Мер Києва зазначив, що розуміє важливість “Північного потоку-2” для економіки Німеччини. Водночас він зауважує, що “залежність від Росії небезпечна”, адже “ні для кого не секрет, що вона не просто хоче повернути Україну у свою зону впливу”, тож ФРН має розпочати діяти у такий складний момент.
Окрім цього, він заперечив заяви ексканцлера Німеччини та нинішнього голови наглядової ради “Роснафти” Герхарда Шредера, котрий звинуватив Україну в “брязканні зброєю”.
“Мені справді цікаво, від імені якої країни насправді виступає цей німецький політик. Напевно, більше від Росії та його друга Путіна, ніж від ФРН, вірно?” – запитав Кличко.
Кличко не може зрозуміти небажання німецького уряду надавати військову підтримку Україні – навіть через історію Німеччини.
“Це стосується не лише України. Йдеться про стабільність усієї Європи. Ви не можете пояснювати рішення минулим, але маєте забезпечувати та формувати майбутнє”, – наголосив мер Києва.
Мер Києва також зазначив, що допомога Німеччини Україні допомогла б стабілізувати всю Європу.
Довідка. Партія Віталія Кличка “УДАР” вже майже сім років є партнером однієї з найбільших партій ФРН ХДС. За словами Кличка, ХДС активно підтримує Україну в її прагненні стати частиною європейської родини. Підтримує реформи, зовнішньо-політичні зусилля.
- Нагадаємо, Віталій Кличко наголосив на необхідності та важливості широкої підтримки України її західними партнерами на тлі військової агресії РФ, зокрема, у питанні постачання оборонного озброєння.
- Раніше у своєму зверненні до канцлера Федеративної Республіки Німеччини (ФРН) Олафа Шольца українські євреї закликали Німеччину до відповідальності та рішучіших дій у питанні допомоги Україні.
- Повідомлялось, що офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс запевнив, що газопровід “Північний потік-2” не почне працювати, якщо російські війська вдеруться в Україну. Остаточна реалізація проєкту є для США, Німеччини та трансатлантичного співтовариства “важелем впливу” на Росію.
- Своєю чергою, Німеччина просить не застосовувати обмеження для енергетичного сектору до пакета можливих санкцій проти РФ. Водночас країна має намір підтримати обмеження проти деяких російських банків та державних підприємств.
- Нещодавно Віталій Кличко зауважив, що Німеччина, як європейський партнер України, “не лише не допомагає, але й блокує військову допомогу інших країн та підтримує “Північний потік 2″, який Росія використовує у якості економічної зброї”. За словами Віталія Кличка, така ситуація викликає щонайменше “збентеженість і розчарування” та ставить під питання дружбу двох країн.