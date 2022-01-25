Про це Віталій Кличко сказав в інтерв’ю німецькому комерційному телеканалу RTL.
“Росія розглядає Україну як частину Російської імперії. Ми були в Радянському Союзі, ми не хочемо повертатися до СРСР. Ми бачимо наше майбутнє в європейській родині”, – заявив мер столиці.
При цьому він наголосив, що в Україні ніхто не хоче війни та усі ще сподіваються на мирне врегулювання конфлікту. Проте, зазначив, що на тлі військової агресії, Україна потребує конкретної міжнародної підтримки.
“Україна не хоче війни, і ми сподіваємось на мирне врегулювання гострої ситуації щодо загрози подальшої агресії Росії. Але не шляхом інтересів України, її територіальної цілісності та життя наших громадян. Ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій. Тому потребуємо конкретної міжнародної підтримки — зокрема, щодо постачання оборонного озброєння”, – наголосив Кличко.
Разом з тим він зауважив, що Німеччина, як європейський партнер України, “не лише не допомагає, але й блокує військову допомогу інших країн та підтримує “Північний потік 2″, який Росія використовує у якості економічної зброї”. За словами Віталія Кличка, така ситуація викликає щонайменше “збентеженість і розчарування” та ставить під питання дружбу двох країн.
- Нагадаємо, у своєму зверненні до канцлера Федеративної Республіки Німеччини (ФРН) Олафа Шольца українські євреї закликали Німеччину до відповідальності та рішучіших дій у питанні допомоги Україні.
- Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розчарований діями Німеччини навколо ситуації з постачанням зброї. Він додав, що з тривогою спостерігає за тим, як німецький уряд блокує постачу боєприпасів в Україну з Естонії.
- Своєю чергою, посол України в Німеччині Андрій Мельник звернувся до уряду ФРН, зокрема до міністерки закордонних справ Анналени Бербок, щодо схвалення Берліном постачання зброї в Україну на тлі загрози військової ескалації РФ.
- При цьому, Держдепартамент США дозволив Литві, Латвії та Естонії передати Україні зброю американського виробництва. Країни Балтії відвантажать для ЗСУ протитанкові комплекси Javelin та переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.
- Тоді як Велика Британія розпочала процес постачання Україні нового пакету систем безпеки.
- Водночас міністерка оборони Чехії, акцентувала, що у разі потреби Чехія може надіслати до України військових для допомоги в боротьбі з російською агресією.
- 25 січня США надіслали вже третю партію військової допомоги Україні, котру президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден затвердив у грудні 2021 року.