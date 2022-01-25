Мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко наголосив на необхідності та важливості широкої підтримки України її західними партнерами на тлі військової агресії Російської Федерації, зокрема, у питанні постачання оборонного озброєння.

Про це Віталій Кличко сказав в інтерв’ю німецькому комерційному телеканалу RTL.

“Росія розглядає Україну як частину Російської імперії. Ми були в Радянському Союзі, ми не хочемо повертатися до СРСР. Ми бачимо наше майбутнє в європейській родині”, – заявив мер столиці.

При цьому він наголосив, що в Україні ніхто не хоче війни та усі ще сподіваються на мирне врегулювання конфлікту. Проте, зазначив, що на тлі військової агресії, Україна потребує конкретної міжнародної підтримки.

“Україна не хоче війни, і ми сподіваємось на мирне врегулювання гострої ситуації щодо загрози подальшої агресії Росії. Але не шляхом інтересів України, її територіальної цілісності та життя наших громадян. Ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій. Тому потребуємо конкретної міжнародної підтримки — зокрема, щодо постачання оборонного озброєння”, – наголосив Кличко.

Разом з тим він зауважив, що Німеччина, як європейський партнер України, “не лише не допомагає, але й блокує військову допомогу інших країн та підтримує “Північний потік 2″, який Росія використовує у якості економічної зброї”. За словами Віталія Кличка, така ситуація викликає щонайменше “збентеженість і розчарування” та ставить під питання дружбу двох країн.