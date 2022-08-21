Про це свідчать оприлюднені 21 серпня дані опитування, проведеного соціологічним інститутом Insa, передає DW.
Рейтинг правлячої коаліції також знизився до рекордно низького рівня. Роботою федерального уряду зараз незадоволені 65% опитаних, схвалюють її лише 27%. На початку березня роботу Шольца ще схвалювали 46% німців, не схвалювали – 39%. Роботу правлячої коаліції тоді схвалювали 44 і не схвалювали – 43% німців.
З опитування випливає, що у разі прямих виборів канцлера Олаф Шольц зараз зайняв би лише третє місце, набравши 18% голосів. Перше місце дісталося б “зеленому” міністру економіки Роберту Хабеку – 25%, а друге – голові Християнсько-демократичного союзу Фрідріху Мерцу – 19%.
За результатами щотижневого опитування блок християнських партій ХДС/ХСС злегка зміцнив свої позиції, його нині підтримують 28% німців. Це означає, що ХДС/ХСС тепер на 7% випереджає “зелених”, рейтинг яких за тиждень знизився на один відсоток до 21%.
Рейтинг соціал-демократів не змінився (19%), вільні демократи опустилися на один відсотковий пункт до 8%. Це означає, що партії “світлофорної” коаліції наразі отримали б лише 48% голосів. Без змін залишилися рейтинги “Альтернативи для Німеччини” (12%) та Лівої партії (8%).
- Експерти з питань оборони з правлячих у ФРН партій “Союз 90/”зелені”, СДПН та ВДП закликали уряд Німеччини збільшити постачання озброєнь Україні, навіть якщо це тимчасово може послабити боєздатність бундесверу.
- Майже через місяць після того, як група німецьких інтелектуалів, діячів культури та публіцистів закликала покінчити із військовим конфліктом в Україні шляхом дипломатичних домовленостей і погодити режим припинення вогню, майже 100 експертів зі Східної Європи з різних країн виступили з критикою цього звернення.
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- У Німеччині та Швеції заявили, що Україна має право використовувати зброю від західних партнерів для захисту своєї територіальної цілісності, зокрема для повернення Криму.