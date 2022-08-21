Рейтинг канцлера Німеччини Олафа Шольца та правлячої "світлофорної" коаліції опустився до найнижчого рівня за весь час від початку правління у грудні. Майже дві третини німців – 62% – незадоволені роботою Шольца, натомість підтримують його лише 25%.

Про це свідчать оприлюднені 21 серпня дані опитування, проведеного соціологічним інститутом Insa, передає DW.

Рейтинг правлячої коаліції також знизився до рекордно низького рівня. Роботою федерального уряду зараз незадоволені 65% опитаних, схвалюють її лише 27%. На початку березня роботу Шольца ще схвалювали 46% німців, не схвалювали – 39%. Роботу правлячої коаліції тоді схвалювали 44 і не схвалювали – 43% німців.

З опитування випливає, що у разі прямих виборів канцлера Олаф Шольц зараз зайняв би лише третє місце, набравши 18% голосів. Перше місце дісталося б “зеленому” міністру економіки Роберту Хабеку – 25%, а друге – голові Християнсько-демократичного союзу Фрідріху Мерцу – 19%.

За результатами щотижневого опитування блок християнських партій ХДС/ХСС злегка зміцнив свої позиції, його нині підтримують 28% німців. Це означає, що ХДС/ХСС тепер на 7% випереджає “зелених”, рейтинг яких за тиждень знизився на один відсоток до 21%.

Рейтинг соціал-демократів не змінився (19%), вільні демократи опустилися на один відсотковий пункт до 8%. Це означає, що партії “світлофорної” коаліції наразі отримали б лише 48% голосів. Без змін залишилися рейтинги “Альтернативи для Німеччини” (12%) та Лівої партії (8%).