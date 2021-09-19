Про це повідомляє німецьке видання Welt.
Вартість плюшевого ведмедика висотою 40 сантиметрів – 189 євро. Його зачіска дуже схожа на зачіску Меркель. Образ доповнює піджак й прикраси у стилі канцлерки. Іграшка навіть повторює фірмовий жест Меркель – “трикутник влади”.
Фабрика випускає плюшевих ведмедів, схожих на відомих історичних особистостей, вже 101 рік. Плюшеві копії мають, зокрема, колишній президент США Барак Обама та королева Великої Британії Єлизавета II.
Директор фабрики Мартін Херманн повідомив, що один з депутатів Бундестагу передасть плюшевого ведмедика особисто Ангелі Меркель. Іграшка отримала власний номер – 16. Він символізує термін повноважень канцлерки Німеччини.
Нагадаємо, що кондитерська фірма Odenwälder Marzipan Konditorei почала продавати в Німеччині марципани у формі голови канцлерки Ангели Меркель. Солодощі випустили менше ніж за два тижні до парламентських виборів.
Водночас Музей мадам Тюссо у Берліні презентував воскову фігуру канцлерки Ангели Меркель в оновленому аутфіті напередодні залишення нею посади.
У жовтні 2018 року Ангела Меркель — перша і єдина жінка на посту канцлера в історії Німеччини, яка обіймала цю посаду з листопада 2005 року — оголосила, що не буде балотуватися в 2021 році. Тоді ж Ангела Меркель прийняла рішення піти з посади лідера партії ХДС.
Меркель планує піти з посади голови уряду після парламентських виборів цього місяця.
- У грудні 2018 року головою ХДС на з’їзді в Гамбурзі було обрано Аннегрет Крамп-Карренбауер. Її підтримувала екслідерка ХДС Ангела Меркель.
- У травні 2019 року стало відомо, що канцлер Меркель розчарована Крамп-Карренбауер, тому не хоче достроково залишати пост очільника уряду ФРН.
- У лютому 2020 року Крамп-Карренбауер відмовилась від висування на виборах та оголосила, що незабаром відмовиться від керівництва ХДС.
- У січні 2021 року на 33-му з’їзді ХДС було обрано нового керівника партії. Ним став Армін Лашет – прем’єр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія. За нього віддали голоси 83,35% делегатів з’їзду.