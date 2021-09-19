Німецька фабрика іграшок випустила 500 колекційних плюшевих ведмедиків, схожих на Ангелу Меркель. Їх створили напередодні залишення нею посади.

Про це повідомляє німецьке видання Welt.

Вартість плюшевого ведмедика висотою 40 сантиметрів – 189 євро. Його зачіска дуже схожа на зачіску Меркель. Образ доповнює піджак й прикраси у стилі канцлерки. Іграшка навіть повторює фірмовий жест Меркель – “трикутник влади”.

Фабрика випускає плюшевих ведмедів, схожих на відомих історичних особистостей, вже 101 рік. Плюшеві копії мають, зокрема, колишній президент США Барак Обама та королева Великої Британії Єлизавета II.

Директор фабрики Мартін Херманн повідомив, що один з депутатів Бундестагу передасть плюшевого ведмедика особисто Ангелі Меркель. Іграшка отримала власний номер – 16. Він символізує термін повноважень канцлерки Німеччини.

Нагадаємо, що кондитерська фірма Odenwälder Marzipan Konditorei почала продавати в Німеччині марципани у формі голови канцлерки Ангели Меркель. Солодощі випустили менше ніж за два тижні до парламентських виборів.

Водночас Музей мадам Тюссо у Берліні презентував воскову фігуру канцлерки Ангели Меркель в оновленому аутфіті напередодні залишення нею посади.

У жовтні 2018 року Ангела Меркель — перша і єдина жінка на посту канцлера в історії Німеччини, яка обіймала цю посаду з листопада 2005 року — оголосила, що не буде балотуватися в 2021 році. Тоді ж Ангела Меркель прийняла рішення піти з посади лідера партії ХДС.

Меркель планує піти з посади голови уряду після парламентських виборів цього місяця.