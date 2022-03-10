Про це інформує американський телеканал CNN.

Шольц наголосив, що Захід має дотримуватись раніше визначених “маршрутів” щодо просування України до членства в ЄС.

Він нагадав про угоду про асоціацію, яку ЄС та Україна уклали у 2017 році, котра спрямована на поглиблення політичних та економічних зв’язків. Та зазначив, що це саме той курс, якого необхідно дотримуватися.

Окрім цього, німецький лідер натякнув, що з 27 країнами-членами ЄС вже важко досягти одностайних рішень у таких питаннях, як зовнішня, економічна та фінансова політика. Він зазначив, що ЄС має продовжувати розвиватися в перспективі, “коли справа доходить до прийняття рішень і прийняття рішень більшістю”.

Виступаючи у Версалі напередодні саміту, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте також відкинув заклик України про швидке членство в ЄС.