Про це інформує американський телеканал CNN.
Шольц наголосив, що Захід має дотримуватись раніше визначених “маршрутів” щодо просування України до членства в ЄС.
Він нагадав про угоду про асоціацію, яку ЄС та Україна уклали у 2017 році, котра спрямована на поглиблення політичних та економічних зв’язків. Та зазначив, що це саме той курс, якого необхідно дотримуватися.
Окрім цього, німецький лідер натякнув, що з 27 країнами-членами ЄС вже важко досягти одностайних рішень у таких питаннях, як зовнішня, економічна та фінансова політика. Він зазначив, що ЄС має продовжувати розвиватися в перспективі, “коли справа доходить до прийняття рішень і прийняття рішень більшістю”.
Виступаючи у Версалі напередодні саміту, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте також відкинув заклик України про швидке членство в ЄС.
“Немає такого поняття, як прискорене відстеження вступу, такого не існує”, – заявив Рютте.
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