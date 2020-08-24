Про це повідомляється на сайті лікарні.
“Клінічні дані вказують на інтоксикацію речовиною з групи інгібіторів холінестерази. Конкретна речовина ще не відома”, – заявили в клініці.
- Дію токсину в організмі було доведено декількома незалежними дослідженнями. В “Шаріте” призначили ще один великий аналіз для виявлення речовини. Як антидот політику призначили атропін.
Поки лікарі не можуть робити прогнози про розвиток стану здоров’я Навального, але не виключають серйозні наслідки отруєння в області нервової системи.
Зараз Олексій Навальний знаходиться у штучній комі.
- 20 серпня російського опозиційного політика Олексія Навального ушпиталили з отруєнням. Тепер він у реанімації непритомний. Наразі відомо про те, що стан політика стабільно важкий. Він у комі.
- Пізніше повідомлялося, що медики лікарні швидкої допомоги в Омську (Росія) всіляко перешкоджають і не дозволяють транспортувати Олексія Навального в клініку на території Німеччини.
- 21 серпня вдень міську лікарню Омська, де перебував в комі російський опозиціонер Олексій Навальний, відвідали німецькі лікарі.
- Також німецькі лікарі повідомили, що стан Олексія Навального стабільний. Небезпеки його здоров’ю переліт не становив.