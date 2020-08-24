У берлінській клініці "Шаріте" повідомили, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли.

Про це повідомляється на сайті лікарні.

“Клінічні дані вказують на інтоксикацію речовиною з групи інгібіторів холінестерази. Конкретна речовина ще не відома”, – заявили в клініці.

Дію токсину в організмі було доведено декількома незалежними дослідженнями. В “Шаріте” призначили ще один великий аналіз для виявлення речовини. Як антидот політику призначили атропін.

Поки лікарі не можуть робити прогнози про розвиток стану здоров’я Навального, але не виключають серйозні наслідки отруєння в області нервової системи.

Зараз Олексій Навальний знаходиться у штучній комі.