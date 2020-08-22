Німецькі медики повідомили, що стан російського опозиційного політика Олексія Навального стабільний. Небезпеки його здоров'ю переліт не становив.

Про це повідомляє Reuters.

“Стан Навального був стабільним під час польоту і після приземлення”, – повідомили вони.

Что ещё раз подтверждает: везти Навального ничего не мешало, и нужно было делать это как можно быстрее https://t.co/nE3TjR1DXp — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020

Прессекретарка Кіра Ярмиш зауважила, що стану здоров’я Навального нічого не загрожувало,тож заяви медиків з Омська про те, що політика не можна евакуювати, були безпідставними.

Приблизно об 11 ранку за київським часом літак з Навальним приземлився в Берліні.

Також варто зазначити, що російські медики з лікарні швидкої допомоги міста Омська заявили, що в сечі опозиціонера не було якихось токсичних речовин, а лише алкоголь і кофеїн.