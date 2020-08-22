Про це повідомляє Reuters.
“Стан Навального був стабільним під час польоту і після приземлення”, – повідомили вони.
Что ещё раз подтверждает: везти Навального ничего не мешало, и нужно было делать это как можно быстрее https://t.co/nE3TjR1DXp
— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020
Прессекретарка Кіра Ярмиш зауважила, що стану здоров’я Навального нічого не загрожувало,тож заяви медиків з Омська про те, що політика не можна евакуювати, були безпідставними.
Приблизно об 11 ранку за київським часом літак з Навальним приземлився в Берліні.
Також варто зазначити, що російські медики з лікарні швидкої допомоги міста Омська заявили, що в сечі опозиціонера не було якихось токсичних речовин, а лише алкоголь і кофеїн.
- 20 серпня російського опозиційного політика Олексія Навального ушпиталили з отруєнням. Тепер він у реанімації непритомний. Наразі відомо про те, що стан політика стабільно важкий. Він у комі.
- Пізніше повідомлялося, що медики лікарні швидкої допомоги в Омську (Росія) всіляко перешкоджають і не дозволяють транспортувати опозиціонера Олексія Навального в клініку на території Німеччини.
- 21 серпня вдень міську лікарню Омська, де перебував в комі російський опозиціонер Олексій Навальний, відвідали німецькі лікарі.