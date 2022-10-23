У німецькому музеї Барберіні екоактивісти облили картину Моне картопляним пюре

Відповідне відео організація опублікувала у Twitter.
З відео зрозуміло, що активісти застосували картопляне пюре. Після чого вони приклеїли себе до колони та звернулися до відвідувачів музею, зазначивши, що роблять картину сценою, а публіку – глядачем.
“Люди голодують, люди замерзають, люди вмирають! Ми перебуваємо в кліматичній катастрофі, а все, чого ви боїтеся, — томатний суп чи картопляне пюре на картинах”, – вигукувала активістка.
Вони нагадали попередження вчених про те, що у 2050 році люди не зможуть прогодувати свої сім’ї. На переконання активістів пюре на картині відомого художника має привернути увагу та змусить “прислухатися”.
We make this #Monet the stage and the public the audience.
If it takes a painting – with #MashedPotatoes or #TomatoSoup thrown at it – to make society remember that the fossil fuel course is killing us all:
Then we’ll give you #MashedPotatoes on a painting! pic.twitter.com/HBeZL69QTZ
— Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 23, 2022
Раніше 15 жовтня активістки кліматичної групи Just Stop Oil облили томатним супом картину Вінсента Ван Гога “Соняшники”. У Національній галереї Лондона заявили, що інцидент завдав незначних пошкоджень рамі, але сама картина не постраждала, згодом її знову показали.
Натомість поліція повідомила, що дві жінки віком 21 і 20 років постануть перед Вестмінстерським магістратським судом за звинуваченням у “злочинному пошкодженні рами картини Ван Гога “Соняшники”.
- У французькому Луврі відвідувач забруднив знамениту картину “Мона Ліза” Леонарда да Вінчі. Чоловік вимазав полотно тортом і розкидав навколо пелюстки троянд.
- 5 жовтня у Ватикані турист розтрощив дві давньоримські скульптури. Це сталось після того, як йому відмовили у зустрічі з Папою Римським.
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