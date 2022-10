У німецькому музеї Барберіні екоактивісти облили картину Моне картопляним пюре

Відповідне відео організація опублікувала у Twitter.

З відео зрозуміло, що активісти застосували картопляне пюре. Після чого вони приклеїли себе до колони та звернулися до відвідувачів музею, зазначивши, що роблять картину сценою, а публіку – глядачем.

Вони нагадали попередження вчених про те, що у 2050 році люди не зможуть прогодувати свої сім’ї. На переконання активістів пюре на картині відомого художника має привернути увагу та змусить “прислухатися”.

We make this #Monet the stage and the public the audience.

If it takes a painting – with #MashedPotatoes or #TomatoSoup thrown at it – to make society remember that the fossil fuel course is killing us all:

Then we’ll give you #MashedPotatoes on a painting! pic.twitter.com/HBeZL69QTZ

— Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 23, 2022