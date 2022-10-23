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У німецькому музеї Барберіні екоактивісти облили картину Моне картопляним пюре

Двоє представників кліматичного руху Letzte Generation облили густою жовтою рідиною картину "Копиця сіна" Клода Моне у музеї Барберіні у Потсдамі.

Неділя, 23 жовтня 2022, 22:48
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Відповідне відео організація опублікувала у Twitter.

З відео зрозуміло, що активісти застосували картопляне пюре. Після чого вони приклеїли себе до колони та звернулися до відвідувачів музею, зазначивши, що роблять картину сценою, а публіку – глядачем.

“Люди голодують, люди замерзають, люди вмирають! Ми перебуваємо в кліматичній катастрофі, а все, чого ви боїтеся, — томатний суп чи картопляне пюре на картинах”, – вигукувала активістка.

Вони нагадали попередження вчених про те, що у 2050 році люди не зможуть прогодувати свої сім’ї. На переконання активістів пюре на картині відомого художника має привернути увагу та змусить “прислухатися”.

Раніше 15 жовтня активістки кліматичної групи Just Stop Oil облили томатним супом картину Вінсента Ван Гога “Соняшники”. У Національній галереї Лондона заявили, що інцидент завдав незначних пошкоджень рамі, але сама картина не постраждала, згодом її знову показали.

Натомість поліція повідомила, що дві жінки віком 21 і 20 років постануть перед Вестмінстерським магістратським судом за звинуваченням у “злочинному пошкодженні рами картини Ван Гога “Соняшники”.

Теги: екоактивісти, картини, Клод Моне, пошкодили картини, музеи

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