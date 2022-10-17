17 жовтня норвезька поліція повідомила про арешт ще чотирьох громадян РФ за підозрою у незаконному фотографуванні секретних об'єктів. Раніше повідомлялося про затримання в Норвегії двох росіян, у яких виявили дрони.

Про це повідомляє BBC.

Норвегія посилила заходи безпеки після 26 вересня, після того, як на газопроводі “Північний потік” біля узбережжя Швеції та Данії стався великий витік. Слідом за цим поруч із нафтогазовою інфраструктурою Норвегії зафіксували невідомі безпілотники.

“Ми спостерігаємо наслідки зміни ситуації з безпекою в Норвегії, – заявила на пресконференції міністерка юстиції Емілі Енгер Мель. – Ми не можемо виключати нових інцидентів”.

Минулого тижня поліція заявила, що у четвер на прикордонному контрольно-пропускному пункті було заарештовано чоловіка, який має російське та ізраїльське громадянство. У нього в машині знайшли два безпілотники.

Ще одного росіянина затримали у п’ятницю в аеропорту в місті Тромсе, що на півночі Норвегії. У нього також був при собі безпілотник із відеокамерами.

Відповідно до санкцій, росіяни не можуть використовувати безпілотники у Норвегії. Один із затриманих зізнався, що запускав дрон на території Норвегії.

У заяві поліції регіону Нурланн, опублікованій у понеділок, йдеться, що 11 жовтня, окрім цих двох арештів, затримали ще чотирьох росіян — трьох чоловіків і одну жінку. За інформацією поліції, в їхній машині знайшли та вилучили камери з великим обсягом знятого фотоматеріалу, водночас безпілотників не виявили. 14 жовтня суд санкціонував утримання чотирьох підозрюваних під вартою протягом одного тижня.

Норвегія перебуває у стані підвищеної готовності після того, як поруч із морськими буровими установками для видобутку нафти та газу були помічені таємничі безпілотні літальні апарати.

Після вторгнення РФ в Україну Норвегія випередила РФ за обсягами постачання природного газу до Західної Європи. Після вибухів на газопроводах «Північного потоку» влада Норвегії вирішила посилити заходи безпеки навколо своїх енергетичних об’єктів.

Раніше уряд Норвегії ухвалив рішення посилити перевірку для російських рибальських суден, коли вони прибувають в порти їхньої країни. Вони матимуть доступ лише до трьох морських портів.