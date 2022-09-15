Норвегія працюватиме з країнами ЄС, аби стабілізувати ціни на газ. Країна заявила, що захмарна вартість за енергоносії на ринках не збігається з її інтересами.

Про це повідомило Reuters.

Норвегія стала найбільшим постачальником газу в Європу, а трубопровід вже працює на повну потужність. Країна має намір зайняти місце перше імпортера, яке раніше належало Росії.

Норвезький прем’єр-міністр Йонас Гар Стере заявив, що “неймовірні стрибки цін на газ” не вигідні їм. Очікується, що цього року Норвегія виробить близько 122 млрд кубометрів газу. Це 8% більше, ніж у 2021 році.

Країна має намір максимально збільшили видобуток газу, щоб задовольнити попит, який стає більшим. Прем’єр зазначив, що перемовини щодо шляхів зниження ціни охоплювали довгострокові контракти на постачання з енергетичними компаніями. Останні готові підписати угоди, але за умови, що їх проінформують, хто буде контрагентами.

Найбільшим виробником газу в Норвегії є Equinor, яка ще у травні вийшла з усіх спільних із Росією проєктів, а у вересні — залишила ринок РФ повністю. Всі нові інвестиції в Росію було припинено 28 лютого. Компанія оцінила зустріч як “корисну”. Представники виробника вважають, що варто зв’язатися з урядом з приводу енергетичної кризи в Європі.

Equinor продає близько половини свого газу за двосторонніми контрактами. Іншу частину енергоносіїв імпортують на спотовому ринку.

Хоча експортні доходи Норвегії різко збільшилися, коли ціни на газ зросли в десять разів порівнянно з минулим роком, але вони створили хаос для енергетичних компаній. Європейські міністри енергетики мають намір затвердити нові заходи щодо зниження цін на газ і електроенергію. Планується, що це відбудеться на екстреному саміті 30 вересня. Члени ЄС звернулися по допомогу до Норвегії, яка не є членом блоку.