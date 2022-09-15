Про це повідомило Reuters.
Норвегія стала найбільшим постачальником газу в Європу, а трубопровід вже працює на повну потужність. Країна має намір зайняти місце перше імпортера, яке раніше належало Росії.
Норвезький прем’єр-міністр Йонас Гар Стере заявив, що “неймовірні стрибки цін на газ” не вигідні їм. Очікується, що цього року Норвегія виробить близько 122 млрд кубометрів газу. Це 8% більше, ніж у 2021 році.
Країна має намір максимально збільшили видобуток газу, щоб задовольнити попит, який стає більшим. Прем’єр зазначив, що перемовини щодо шляхів зниження ціни охоплювали довгострокові контракти на постачання з енергетичними компаніями. Останні готові підписати угоди, але за умови, що їх проінформують, хто буде контрагентами.
Найбільшим виробником газу в Норвегії є Equinor, яка ще у травні вийшла з усіх спільних із Росією проєктів, а у вересні — залишила ринок РФ повністю. Всі нові інвестиції в Росію було припинено 28 лютого. Компанія оцінила зустріч як “корисну”. Представники виробника вважають, що варто зв’язатися з урядом з приводу енергетичної кризи в Європі.
Equinor продає близько половини свого газу за двосторонніми контрактами. Іншу частину енергоносіїв імпортують на спотовому ринку.
Хоча експортні доходи Норвегії різко збільшилися, коли ціни на газ зросли в десять разів порівнянно з минулим роком, але вони створили хаос для енергетичних компаній. Європейські міністри енергетики мають намір затвердити нові заходи щодо зниження цін на газ і електроенергію. Планується, що це відбудеться на екстреному саміті 30 вересня. Члени ЄС звернулися по допомогу до Норвегії, яка не є членом блоку.
- У проєкті регламенту для вирішення енергетичної кризи в ЄС не встановили граничної ціни на російський газ чи на будь-який імпортований газ. Утім, остаточний текст регламенту Європейської комісії ще може змінитися.
- Європа бореться з безпрецедентною енергетичною кризою, оскільки обмеження РФ постачання природного газу підштовхує ціни на електроенергію до рекордних рівнів. Це підштовхнуло тенденцію Іспанії до сонячної енергії, що дозволяє споживачам менше покладатися на традиційні форми виробництва електроенергії.
- У серпні доходи РФ від продажу енергоресурсів скоротилися до найнижчого рівня за 14 місяців, оскільки західні санкції за повномасштабну війну проти України спонукали Кремль продавати нафту за зниженими цінами та скорочувати постачання газу до Європи.