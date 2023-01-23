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У Норвегії затримали колишнього командира ПВК «Вагнер», котрий шукав притулку після втечі з РФ

Норвезька імміграційна служба заарештувала колишнього командира російської групи найманців "Вагнера" Андрія Медведєва, який втік до Норвегії в пошуках притулку. Він повідомив, що його готують до депортації.

Понеділок, 23 січня 2023, 19:27
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Про це інформує CNN.

Раніше Медведєв заявив, що боїться за своє життя після того, як відмовився продовжити свою службу в “Вагнері”, відповідно до інтерв’ю з керівником правозахисної групи Gulagu.net Володимиром Осєчкіним.

Він розповів, що відпрацювавши свій контракт і відмовившись укладати новий, боявся бути страченим, так само як Євген Нужин — “вагнерівець” вбитий кувалдою на камеру.

Зазначену особу було заарештовано відповідно до Закону про імміграцію, і зараз вирішується, чи варто її затримувати [протягом більш тривалого періоду часу]”,  — сказав CNN чиновник з Імміграційної служби національної поліції Норвегії (NPIC) Йон Андреас Йогансен.

23 січня глава Gulagu.net Осєчкін заявив, що Медведєв подзвонив йому з ізолятора і повідомив, що влада заарештувала його 22 січня. Російський найманець звертається до прем’єр-міністра Норвегії та журналістів з проханням захистити та припинити процес депортації.

Групу найманців “Вагнера” очолює російський олігарх та соратник Путіна Євген Пригожин. ПВК стала ключовим гравцем у вторгненні Росії в Україну – нещодавно вона брала участь у бойових діях у маленькому східному містечку Соледар. Групу часто називають негласними військами президента Росії Володимира Путіна. З моменту створення в 2014 році вона розширила свій вплив у всьому світі, зокрема її звинувачують у воєнних злочинах в Африці та Сирії.

Минулого тижня США оголосили, що визнають російську організацію найманців “транснаціональною злочинною організацією” та запровадять додаткові санкції проти групи та її мережі підтримки по всьому світу.

Раніше засновник приватної військової компанії “Вагнер” та соратник Путіна Євген Пригожин зазначив, що вважає помилкою те, що російським опозиціонерам, котрі засуджують війну з Україною, дозволили виїхати з території РФ. На його переконання, з них “необхідно було сформувати штрафний батальон”.

Довідка. ПВК “Вагнер” — незаконне збройне формування, що комплектується найманцями. Створена 2013 року в Російській Федерації для участі у збройних конфліктах без залучення регулярних військ. Від 2022 року згадується також під назвою ПВК “Ліга”.
Брала участь у бойових діях, зокрема, на сході України з 2014 року та під час повномасштабної війни проти України на стороні РФ, у Сирії на боці союзника Росії, режиму Асада, у Судані. Учасники групи підозрюються в численних воєнних злочинах, у злочинах проти людяності тощо, зокрема на території України.
Тренувальна база ПВК Вагнера початково розташовувалася на хуторі Веселий у Ростовській області. У середині 2015 року її перенесено на хутір Молькін Горячеключевського району Краснодарського краю, поруч із загальновійськовим полігоном № 243 (військова частина 55485). 2015 року полігон було модернізовано і додатково оснащено. Поруч, окрім бази ПВК Вагнера, розташовані також 1-ша гвардійська ракетна бригада (військова частина 31853), 10-та окрема бригада спеціального призначення ГРУ міноборони (військова частина 51532). Офіційно ПВК Вагнера не платить за оренду землі і приміщень. Через появу у ЗМІ інформації про базу, керівництво розглядало можливість її перенесення до Таджикистану, Нагірного Карабаху чи Абхазії.

Теги: ізоляція росіян, ПВК «Вагнер», Пригожин, російські найманці

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