У Норвегії затримали колишнього командира ПВК «Вагнер», котрий шукав притулку після втечі з РФ

Норвезька імміграційна служба заарештувала колишнього командира російської групи найманців "Вагнера" Андрія Медведєва, який втік до Норвегії в пошуках притулку. Він повідомив, що його готують до депортації.

Про це інформує CNN.

Раніше Медведєв заявив, що боїться за своє життя після того, як відмовився продовжити свою службу в “Вагнері”, відповідно до інтерв’ю з керівником правозахисної групи Gulagu.net Володимиром Осєчкіним.

Він розповів, що відпрацювавши свій контракт і відмовившись укладати новий, боявся бути страченим, так само як Євген Нужин — “вагнерівець” вбитий кувалдою на камеру.

Зазначену особу було заарештовано відповідно до Закону про імміграцію, і зараз вирішується, чи варто її затримувати [протягом більш тривалого періоду часу]”, — сказав CNN чиновник з Імміграційної служби національної поліції Норвегії (NPIC) Йон Андреас Йогансен.

23 січня глава Gulagu.net Осєчкін заявив, що Медведєв подзвонив йому з ізолятора і повідомив, що влада заарештувала його 22 січня. Російський найманець звертається до прем’єр-міністра Норвегії та журналістів з проханням захистити та припинити процес депортації.

Групу найманців “Вагнера” очолює російський олігарх та соратник Путіна Євген Пригожин. ПВК стала ключовим гравцем у вторгненні Росії в Україну – нещодавно вона брала участь у бойових діях у маленькому східному містечку Соледар. Групу часто називають негласними військами президента Росії Володимира Путіна. З моменту створення в 2014 році вона розширила свій вплив у всьому світі, зокрема її звинувачують у воєнних злочинах в Африці та Сирії.

Минулого тижня США оголосили, що визнають російську організацію найманців “транснаціональною злочинною організацією” та запровадять додаткові санкції проти групи та її мережі підтримки по всьому світу.

Раніше засновник приватної військової компанії “Вагнер” та соратник Путіна Євген Пригожин зазначив, що вважає помилкою те, що російським опозиціонерам, котрі засуджують війну з Україною, дозволили виїхати з території РФ. На його переконання, з них “необхідно було сформувати штрафний батальон”.