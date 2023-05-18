Починаючи з вечора 17 травня та станом на ранок 18 травня застосунок "Нової пошти" працює зі збоями. Користувачі скаржаться не неможливість забрати та надіслати посилки у відділеннях та перевірити статус у додатку.

Джерело: #Букви.

Наразі додаток не висвітлює актуальні дані. Клієнти “Нової пошти” не можуть перевірити статус відправлень, здійснити оплату онлайн або забрати посилку з поштомата. Крім того, виникають труднощі із входом та реєстрацією.

Офіційно пресслужба “Нової пошти” ситуацію не коментує.

Водночас деякі користувачі відзначають, що відстежити та оплатити посилку вдається на сайті компанії. Крім того, працюють повідомлення у Viber.