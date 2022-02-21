Про це повідомляється на сайті американського телеканалу CNN.
Як зазначив речник Пентагону, саме загроза масштабних санкцій повинна стати стримувальним фактором для президента РФ Володимира Путіна.
Джон Кірбі зауважив – якщо запровадити санкції до вторгнення, тоді Росії вже буде нічого втрачати. Та наразі є сподівання, що попередження про відповідальність змусять Москву відмовитись від запланованого вторгнення в Україну.
“У Путіна є безліч варіантів, якщо він вирішить зійти зі шляху дипломатії. Ми вносили серйозні пропозиції, до прикладу, про масштаб деяких наших військових навчань у Європі. Ми хотіли поговорити про наступальні ракети у Європі. Насправді ми пропонували багато чого, щоб спробувати запевнити Путіна у серйозності своїх намірів”, – наголосив Кірбі.
Проте, що стосується побоювань Росії про вступ України до НАТО, то, за словами Кірбі, “це не те питання, яке буде вирішувати Путін”. Речник Пентагону зазначив, що російський президент робить із себе жертву, як і “написано у російському сценарії”.
- Нагадаємо, президент США Джо Байден та президент РФ Володимир Путін готові прийняти пропозицію французького президента Емманюеля Макрона про саміт для обговорення безпекового питання в Україні та Європі.
- Коментуючи цю новину прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зауважив, що згода Путіна на перемовини з Байденом – це “хороший знак”.
- Раніше Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що США готові зробити все можливе, “використати кожну хвилину”, аби запобігти можливому нападу Російської Федерації на Україну.