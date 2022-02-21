Речник Пентагону Джон Кірбі підтримав стратегію адміністрації президента США Джо Байдена зазначивши, що план Сполучених Штатів - запобігти військовим діям РФ в Україні, попередивши Кремль про масштабні наслідки. На думку Кірбі, запроваджувати санкції проти Росії до вторгнення не потрібно, "адже ще є можливість змусити Путіна відмовитись від цього".

Про це повідомляється на сайті американського телеканалу CNN.

Як зазначив речник Пентагону, саме загроза масштабних санкцій повинна стати стримувальним фактором для президента РФ Володимира Путіна.

Джон Кірбі зауважив – якщо запровадити санкції до вторгнення, тоді Росії вже буде нічого втрачати. Та наразі є сподівання, що попередження про відповідальність змусять Москву відмовитись від запланованого вторгнення в Україну.

“У Путіна є безліч варіантів, якщо він вирішить зійти зі шляху дипломатії. Ми вносили серйозні пропозиції, до прикладу, про масштаб деяких наших військових навчань у Європі. Ми хотіли поговорити про наступальні ракети у Європі. Насправді ми пропонували багато чого, щоб спробувати запевнити Путіна у серйозності своїх намірів”, – наголосив Кірбі.

Проте, що стосується побоювань Росії про вступ України до НАТО, то, за словами Кірбі, “це не те питання, яке буде вирішувати Путін”. Речник Пентагону зазначив, що російський президент робить із себе жертву, як і “написано у російському сценарії”.