Президент України Володимир Зеленський вкотре наголошує, що необхідно принаймні оприлюднити санкції стосовно Росії з боку країн Заходу. Це потрібно зробити до вторгнення РФ, до бомбардування міст чи перетину кордону російськими військами, а не після.

Про це президент сказав в інтерв’ю головній міжнародній ведучій американського телеканалу CNN Крістіані Аманпур.

Зеленський заявив, що не згоден з позицією, що санкції мають бути перераховані лише після потенційного російського вторгнення.

“Питання простого оприлюднення… просто перелік санкцій, щоб вони, щоб ми знали, що станеться, якщо вони почнуть війну — навіть це питання не має підтримки”, – сказав він CNN.

Володимир Зеленський стверджує, що ці санкції вже не матимуть змісту тоді, коли Росія наважиться на повномасштабне вторгнення.

“Нам не потрібні ваші санкції після того, як відбудеться бомбардування і після того, як нашу країну обстріляють, або після того, як у нас не буде кордонів, або після того, як у нас не буде економіки… навіщо нам тоді ці санкції?”, – запитав президент України.

Володимир Зеленський відзначив, що його бачення санкцій дуже відрізняється від бачення міжнародних партнерів. Він додав, що в України є низка потреб, у реалізації яких можуть допомогти країни-союзники.

“У нас була дискусія деякий час тому з одним із лідерів однієї з провідних країн, і ми говорили про політику санкцій… у нас було інше бачення того, як слід застосовувати санкції, коли відбудеться російська агресія”, – сказав Зеленський. Він додав: “Отже, коли ви запитуєте, що можна зробити, ну, можна зробити багато різних речей. Ми навіть можемо надати вам список. Найголовніше — це бажання”.

Президент України наголосив, що оголошення санкцій навряд чи спровокує Росію до наступу.

“Якщо ви навіть не можете розкрити, що з ким станеться, якщо почнеться війна… Я сумніваюся, що вона буде спровокована після того, як це станеться”, – додав він.

На запитання про потенційний привід для вторгнення Росії під фальшивим прапором, Зеленський сказав журналістці, що “будь-які провокації дуже небезпечні”.

“Один обстріл, один гарматний вогонь можуть призвести до війни”, – попередив Володимир Зеленський.

Президент України також наголосив, що колишні члени Радянського Союзу повною мірою усвідомлюють, перед якою загрозою та викликами зараз стоїть Україна.

“Ми знаємо історію Радянського Союзу, і вони розуміють, з якими ризиками ми стикаємося. Польща, країни Балтії, Литва і Естонія, Латвія, Молдова – вони знають, до чого це може призвести. Тому нам потрібно бути дуже обережними”, – продовжив він.

Володимир Зеленський додав, що втрати України та Росії були більшими у 2014 році, але визнав, що нинішня напруженість є “жахливою” і “трагедією для нашої нації, для нашого народу”. Президент додав, що це трагедія також для росіян, які мали гарні стосунки з Україною.

Він також наголосив, що зараз Україні потрібні гарантії безпеки. Раніше на конференції Зеленський поставив питання, чому Україні не дозволили вступити до НАТО. “Нам кажуть, що двері відкриті, але незнайомців все одно не пускають”, – сказав він.