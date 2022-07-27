Про це йдеться на сторінці ініціативи Zbroimy Ukrainę у Facebook.

Організація розпочала “велику кампанію допомоги Україні”. У дописі зазначили, що завдяки вертольотам можна буде швидше евакуйовувати поранених та надавати необхідну медичну допомогу, адже гелікоптери обладнані медичним обладнанням.

“Для поранених кожна хвилина має значення, і ми хочемо, аби у медиків у боротьбі з часом була перевага, а таку перевагу дає гелікоптер, за допомогою якого можна швидко дістатися до поранених, надати їм медичну допомогу й врятувати життя. Тільки разом ми зможемо відстояти Україну”, – зазначили в організації.

Купуватимуть гелікоптери українського виробника AviaGrade – для спрощення майбутньої логістики й технічного обслуговування, а також для підтримки української економіки. Всього необхідно зібрати 8,1 млн злотих.

Організатори зауважили, що акція має циклічний характер, долучитись можна за посиланням.

Раніше у Польщі зібрали усю необхідну суму на придбання Bayraktar для України. Понад 200 тисяч осіб перевели 22,5 млн злотих (близько $5 млн) у межах акції “Купімо Україні Bayraktar”.