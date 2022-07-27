Про це йдеться на сторінці ініціативи Zbroimy Ukrainę у Facebook.
Організація розпочала “велику кампанію допомоги Україні”. У дописі зазначили, що завдяки вертольотам можна буде швидше евакуйовувати поранених та надавати необхідну медичну допомогу, адже гелікоптери обладнані медичним обладнанням.
“Для поранених кожна хвилина має значення, і ми хочемо, аби у медиків у боротьбі з часом була перевага, а таку перевагу дає гелікоптер, за допомогою якого можна швидко дістатися до поранених, надати їм медичну допомогу й врятувати життя. Тільки разом ми зможемо відстояти Україну”, – зазначили в організації.
Купуватимуть гелікоптери українського виробника AviaGrade – для спрощення майбутньої логістики й технічного обслуговування, а також для підтримки української економіки. Всього необхідно зібрати 8,1 млн злотих.
Організатори зауважили, що акція має циклічний характер, долучитись можна за посиланням.
Раніше у Польщі зібрали усю необхідну суму на придбання Bayraktar для України. Понад 200 тисяч осіб перевели 22,5 млн злотих (близько $5 млн) у межах акції “Купімо Україні Bayraktar”.
- Нагадаємо, Норвегія підтримала ініціативу європейських країн, котрі вже зібрали кошти, щоб придбати військову техніку для Збройних Сил України. Бенгт Ерік Уолдоу запустив національну кампанію з метою збору коштів на Bayraktar TB2. Ціль — зібрати $5,5 млн на БПЛА.
- Вже 19 липня у Канаді вирішили розпочати збір коштів для придбання турецького Bayraktar для української армії.
- Український гурт “Океан Ельзи” презентував новий кліп на пісню “Квіти мінних зон”, яка була написана ще кілька років тому. Водночас відео відзняли нещодавно, і до нього увійшли документальні кадри з Донецької та Луганської областей. За словами автора, разом — це важливий проєкт допомоги, основа для збору коштів на пікапи для українських воїнів.