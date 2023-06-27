У Португалії планують протестувати нову систему штучного інтелекту на основі чат-бота ChatGPT, щоб з’ясувати, чи можна її використовувати для екстрених дзвінків у країні.

Джерело: Insider.

Штучний інтелект буде першою точкою контакту для абонентів служби екстреної допомоги 112.

У поліції Португалії пояснили, що у періоди завантаженості абонентам доводиться чекати п’ять-шість хвилин, щоб отримати відповідь від екстрених служб. Наприклад, під час пожежі багато людей телефонують на лінію, щоб повідомити про ту саму ситуацію, що може забрати багато часу у диспетчерів.

Система штучного інтелекту відповідатиме на дзвінки “природною мовою”. У поліції запевняють, що люди навіть не здогадаються, що вони розмовляють з роботом.

Система не використовуватиметься для приймання викликів до кінця процесу, натомість абоненти, ймовірно, будуть спрямовані до диспетчера.

Якщо тестування пройде добре, система буде готова до використання до 2025 року.

Зазначимо, що нещодавнє дослідження показало, що 91% компаній із відкритими вакансіями прагнуть найняти працівників, які знають, як користуватися активним чат-ботом OpenAI.

Респонденти сказали, що штучний інтелект (ШІ) може допомогти підвищити продуктивність, заощадити час і збільшити прибутки компанії.

Багато підприємств вже використовують чат-бота для створення маркетингових матеріалів, розробки коду та написання судових записок.

Однак це не означає, що ШІ замінить людську працю.

“Штучний інтелект не забере вашу роботу. Вашу роботу робитиме хтось, хто використовує ШІ”, — сказав економіст Річард Болдвін.