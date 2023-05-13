Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Польщі у Twitter.
“Центр повітряних операцій зафіксував появу в польському повітряному просторі об’єкта, який прилетів з боку Білорусі. Це, ймовірно, розвідувальний аеростат. Радіолокаційний контакт був втрачений поблизу Рипіна”, – зазначили у відомстві.
А також додали, що оперативний командувач прийняв рішення направити чергових сил територіальної оборони для пошуку аеростата.
Зазначимо, що у квітня у польському лісі поблизу міста Бидгощ виявили уламки невідомого військового об’єкта. За даними ЗМІ, йдеться про ракету класу “повітря-земля”.
Як зауважили у Міністерстві оборони Польщі було знайдено залишки “неідентифікованого військового об’єкту”, але ситуація не загрожує безпеці місцевих мешканців.
Водночас генпрокурор Збігнєв Зьобро сказав, що військовий відділ окружної прокуратури у Гданську під наглядом Національної прокуратури почав розслідування щодо решток військово-повітряного об’єкта, який виявили у лісі за близько десяток кілометрів від Бидгоща. Окрім прокурорів, на місці працюють військові експерти, поліція та жандармерія.
Журналісти RMF FM посилаючись на свої джерела говорять, що це, ймовірно, ракета класу “повітря-земля”. Об’єкт знайшли у вівторок. Втім, ймовірно, вона впала, схоже, якийсь час тому.
На уламках нібито присутні написи російською мовою. Це може вказувати на зброю радянського виробництва. У прокуратурі Гданська відмовилися від коментарів.
Місцеві мешканці у коментарях польським ЗМІ припустили, що впала ракета або безпілотник.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеус Моравецький вперше прокоментував історію з українською ракетою, яка вразила польське село.
- 15 листопада, після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.
- Раніше президент Республіки Польща Анджей Дуда – коментуючи влучання російської ракети у польське село Пшеводув, під час масованої ракетної атаки РФ на Україну – заявив, що “не можна вважати, що ця ракета буда випущена РФ”. Він також висловив припущення, що це могла бути ракета української ППО.