Про це повідомляє RMF24.
Як зауважили у Twitter міністерства оборони Польщі було знайдено залишки “неідентифікованого військового об’єкту”, але ситуація не загрожує безпеці місцевих мешканців.
Водночас генпрокурор Збігнєв Зьобро сказав, що військовий відділ окружної прокуратури у Гданську під наглядом Національної прокуратури почав розслідування щодо решток військово-повітряного об’єкта, який виявили у лісі за близько десяток кілометрів від Бидгоща. Окрім прокурорів, на місці працюють військові експерти, поліція та жандармерія.
Журналісти RMF FM посилаючись на свої джерела говорять, що це, ймовірно, ракета класу “повітря-земля”. Об’єкт знайшли у вівторок. Втім, ймовірно, вона впала, схоже, якийсь час тому.
На уламках нібито присутні написи російською мовою. Це може вказувати на зброю радянського виробництва. У прокуратурі Гданська відмовилися від коментарів.
Місцеві мешканці у коментарях польським ЗМІ припустили, що впала ракета або безпілотник.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеус Моравецький вперше прокоментував історію з українською ракетою, яка вразила польське село.
- 15 листопада, після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.
- Раніше президент Республіки Польща Анджей Дуда – коментуючи влучання російської ракети у польське село Пшеводув, під час масованої ракетної атаки РФ на Україну – заявив, що “не можна вважати, що ця ракета буда випущена РФ”. Він також висловив припущення, що це могла бути ракета української ППО.
- За даними ЗМІ, президент США Джо Байден також вважає, що ракета, яка впала у Польщі – це ракета української системи ППО.
- Тоді як секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна виступає за спільну перевірку інциденту з падінням ракети у Польщі та готова надати докази “російського сліду”.