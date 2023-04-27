У польському лісі поблизу міста Бидгощ виявили уламки невідомого військового об’єкта. За даними ЗМІ, йдеться про ракету класу "повітря-земля".

Про це повідомляє RMF24.

Як зауважили у Twitter міністерства оборони Польщі було знайдено залишки “неідентифікованого військового об’єкту”, але ситуація не загрожує безпеці місцевих мешканців.

Водночас генпрокурор Збігнєв Зьобро сказав, що військовий відділ окружної прокуратури у Гданську під наглядом Національної прокуратури почав розслідування щодо решток військово-повітряного об’єкта, який виявили у лісі за близько десяток кілометрів від Бидгоща. Окрім прокурорів, на місці працюють військові експерти, поліція та жандармерія.

Журналісти RMF FM посилаючись на свої джерела говорять, що це, ймовірно, ракета класу “повітря-земля”. Об’єкт знайшли у вівторок. Втім, ймовірно, вона впала, схоже, якийсь час тому.

На уламках нібито присутні написи російською мовою. Це може вказувати на зброю радянського виробництва. У прокуратурі Гданська відмовилися від коментарів.

Місцеві мешканці у коментарях польським ЗМІ припустили, що впала ракета або безпілотник.