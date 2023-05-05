У Повітряних силах спростували збиття над Києвом гіперзвукової ракети «Кинджал»

Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив у коментарі “Суспільному”.

“Я вже спростував тисячу разів, ви мали б це бачити вчора. Була ймовірність застосування, але балістичних ракет не зафіксовано. Те, що там розповідають деякі голови військових адміністрацій, вони вже отримали за це”, – сказав журналістам Суспільного речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Пізніше у Повітряних силах відмовилися від коментарів і порадили звертатися за “додатковою актуальною, оперативною та достовірною інформацією, яку використає ворог у війні проти України”, до КМВА і Defence Express.

Нагадаємо, що сьогодні, 5 травня, видання Defense Express оприлюднило інформацію про те, що вночі 4 травня, під час масованої атаки РФ, Збройні сили України, ймовірно, вперше успішно перехопили російську гіперзвукову ракету Х-47 “Кинджал” у небі над Києвом.