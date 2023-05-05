У Повітряних силах спростували збиття над Києвом гіперзвукової ракети «Кинджал»

Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив у коментарі “Суспільному”.
“Я вже спростував тисячу разів, ви мали б це бачити вчора. Була ймовірність застосування, але балістичних ракет не зафіксовано. Те, що там розповідають деякі голови військових адміністрацій, вони вже отримали за це”, – сказав журналістам Суспільного речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
Пізніше у Повітряних силах відмовилися від коментарів і порадили звертатися за “додатковою актуальною, оперативною та достовірною інформацією, яку використає ворог у війні проти України”, до КМВА і Defence Express.
Нагадаємо, що сьогодні, 5 травня, видання Defense Express оприлюднило інформацію про те, що вночі 4 травня, під час масованої атаки РФ, Збройні сили України, ймовірно, вперше успішно перехопили російську гіперзвукову ракету Х-47 “Кинджал” у небі над Києвом.
- У ніч на 4 травня російські окупаційні війська укотре атакували Україну дронами-камікадзе. Загалом було випущено 24 БпЛА, з яких більшість – 18 – було знищено силами ППО.
- Вночі 4 травня російські окупанти атакували Київ та Одесу. Атаку здійснювали БпЛА та ракетами. Більшість з них були збиті, однак є і влучання.