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У Повітряних силах спростували збиття над Києвом гіперзвукової ракети «Кинджал»

У Повітряних силах ЗСУ спростували збиття російської гіперзвукової ракети Х-47 "Кинджал" над Києвом вночі 4 травня.

П’ятниця, 5 травня 2023, 14:19
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Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив у коментарі “Суспільному”.

“Я вже спростував тисячу разів, ви мали б це бачити вчора. Була ймовірність застосування, але балістичних ракет не зафіксовано. Те, що там розповідають деякі голови військових адміністрацій, вони вже отримали за це”, – сказав журналістам Суспільного речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Пізніше у Повітряних силах відмовилися від коментарів і порадили звертатися за “додатковою актуальною, оперативною та достовірною інформацією, яку використає ворог у війні проти України”, до КМВА і Defence Express.

Нагадаємо, що сьогодні, 5 травня, видання Defense Express оприлюднило інформацію про те, що вночі 4 травня, під час масованої атаки РФ, Збройні сили України, ймовірно, вперше успішно перехопили російську гіперзвукову ракету Х-47 “Кинджал” у небі над Києвом.

Теги: атака дронами, Повітряні сили ЗСУ, повномашстабна війна, ракетна атака, російсько-українська війна - наслідки

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