Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що не буде коментувати ранкову атаку дронів по Москві.

Джерело: національний телемарафон.

“Те, що в небі в Росії, ми не коментуємо. Може, когось вгамують, може, когось роздратують. Але що вони ще нам можуть зробити? Вже начебто все перепробували, і відповідно агонія кремлівського режиму вже не знає, як дати собі раду. Тому що немає успіхів очевидних, яких вони б хотіли досягти”, – сказав він.

За його словами, російські окупанти тому “кошмарять нас ударами”. Страждає як Київ, так і прифронтова зона, яка постійно потерпає від тривог, застосування балістики, зенітних керованих ракет С-300 і керованих авіабомб.

“Читав, бачив, порадувався. Більше нічого не можу сказати, що там відбулося на Росії. Це їхні внутрішні проблеми, і їх буде дедалі більше”, – додав Юрій Ігнат.

Зранку 30 травня столицю РФ атакували безпілотники. Є влучання у дві багатоповерхівки.

“Н,у а жителям Рубльовки треба якісь рішення приймати, як їм далі жити в такій країні”, – зауважив речник.