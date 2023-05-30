Джерело: національний телемарафон.
“Те, що в небі в Росії, ми не коментуємо. Може, когось вгамують, може, когось роздратують. Але що вони ще нам можуть зробити? Вже начебто все перепробували, і відповідно агонія кремлівського режиму вже не знає, як дати собі раду. Тому що немає успіхів очевидних, яких вони б хотіли досягти”, – сказав він.
За його словами, російські окупанти тому “кошмарять нас ударами”. Страждає як Київ, так і прифронтова зона, яка постійно потерпає від тривог, застосування балістики, зенітних керованих ракет С-300 і керованих авіабомб.
“Читав, бачив, порадувався. Більше нічого не можу сказати, що там відбулося на Росії. Це їхні внутрішні проблеми, і їх буде дедалі більше”, – додав Юрій Ігнат.
Зранку 30 травня столицю РФ атакували безпілотники. Є влучання у дві багатоповерхівки.
“Н,у а жителям Рубльовки треба якісь рішення приймати, як їм далі жити в такій країні”, – зауважив речник.
У російському міноборони повідомили, що вранці столицю РФ атакували 8 БпЛА і всіх їх було знищено. Водночас Telegram-канал Baza повідомив, що російську столицю атакували 25 безпілотників, три з них поцілили у багатоповерхівки. Один БпЛА ніс вибухівку, однак після влучання вона не здетонувала.
Щодо постраждалих або загиблих не йшлося.
- У політичній партії президента РФ Володимира Путіна “Єдина Росія” прокоментували сьогоднішню атаку БПЛА на Москву зазначивши, що це “нова реальність”, яку “потрібно визнати”.
- Вночі 30 травня російські окупанти атакували Київ та область іранськими ударними БпЛА. Унаслідок падіння уламків збитих безпілотників загинула одна жінка, ще 13 осіб зазнали поранень.