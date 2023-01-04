Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат прокоментував статтю видання The New York Times про те, українська система ППО збиває іранські БПЛА набагато дорожчими ракетами до західних систем протиповітряної оборони. Він назвав такі порівняння "недоречними".

Про це речник ПС ЗСУ заявив в етері національного телемарафону.

За перші дні Нового року Україна збила понад 80 іранських дронів-камікадзе, якими атакувала Росія. Однак, у ЗМІ зауважили на тому, як довго Україна зможе підтримувати такі зусилля, адже оборонні заходи коштують у рази дорожче, аніж самі безпілотники.

Керівник української консалтингової компанії “Мольфар” Артем Старосєк підрахував, що використання ракети для збиття безпілотника коштує в сім разів дорожче, ніж запуск останнього.

Виробництво іранських безпілотників може коштувати лише 20 000 доларів, тоді як вартість запуску однієї з ракет “земля-повітря”, яку використовує Україна, може коливатися від 140 000 доларів за ракету С-300 радянських часів до 500 000 доларів за ракету для американського NASAMS.

Деякі аналітики зауважили, що це дисбаланс, який з часом може піти на користь Росії, дорого коштуючи Україні та її союзникам.

Юрій Ігнат пояснив, що коли йдеться про загрозу життю та про руйнування критичної інфраструктури, обговорювати вартість порятунку “недоречно”.

Він зазначив, що “Шахед” – це до 40 кілограмів вибухової речовини.

Якщо вона влучає в об’єкт критичної інфраструктури, у саме серце – виникає пожежа, гинуть люди. Тому тут некоректно порівнювати”.

Зрозуміло, що ракети, які використовуються сьогодні й системами NASAMS, й IRIS-T, – це дорогі ракети.

Та чи будемо ми їх застосовувати, чи будемо підіймати винищувальну авіацію, щоб збивати “Шахеди”? Будемо!”, – наголосив Ігнат.

У виданні The New York Times акцентували, що раніше українські воїни використовували зенітні установки й стрілецьку зброю для знищення іранських дронів-камікадзе. Але через нічні атаки почали застосовувати авіацію та ракети систем протиповітряної оборони, вартість яких “у десятки разів перевищує такий БПЛА”.

Речник ПС ЗСУ зауважив, що цю ж тезу активно використовують російські пропагандисти. На його переконання, такий збіг невипадковий.

Інколи видається, що в деяких газетах США та Європи є колонка для росіян, аби вони там поширювали свої наративи”, – сказав Ігнат.

Він нагадав, що Ізраїль також збиває дешеві ракети значно дорожчими пострілами з ППО.