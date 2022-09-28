Про це повідомляє латвійське видання Delfi.
Надзвичайну ситуацію оголошено до 26 грудня у пунктах перетину кордону та прикордонних регіонах — Алуксненському, Балвському та Лудзенському.
Водночас латвійський уряд ухвалив закрити прикордонний перехід у Педедзе, доручивши Державній прикордонній охороні посилити контроль на латвійсько-російському кордоні та перевірку росіян, які прибувають.
Раніше у Латвії заявляли, що можуть оголосити надзвичайну ситуацію в прикордонних з Росією регіонах, аби залучити додаткові ресурси Національних збройних сил для охорони кордонів.
ДОВІДКА. Після оголошеної в Росії мобілізації багато росіян намагаються залишити країну. Це може призвести до того, що ситуація на латвійсько-російському кордоні різко зміниться. Також існує ймовірність того, що люди намагатимуться перетнути кордон нелегально. З 19 вересня у в’їзді до Латвії відмовлено 57 громадян РФ, а легально в’їхали понад 2 470 російських громадян.
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