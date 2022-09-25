Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
15 вересня росЗМІ та соцмережі повідомили про прощання в Калмикії за участі міських і районних чиновників зі старшим лейтенантом Сананом Басанговичом Санжиєвим. Він був замполітом роти десантників.
У пресслужбі зауважили, що родичі замполіта отримають “гробові”, оскільки його тіло евакуювали та поховали з почестями. Тоді як вдови й сироти рядових загарбників не отримають жодних компенсацій, оскільки тіла звичайних російських солдатів залишаться в українському чорноземі, натомість російська влада спише їх, як зниклі безвісти.
З початку повномасштабної війни, станом на 25 вересня Збройні сили України ліквідували 56 700 російських окупантів. Протягом 24 вересня число знищених загарбників сягає 400 одиниць живої сили РФ.
- Україна передала РФ тіла російських військових, котрих ліквідували на півдні України.
- В Інституті вивчення війни припускають, що війська РФ готуються примусово мобілізувати українських військовополонених для боротьби на стороні Росії.
- Є ймовірність, що під так звану часткову мобілізацію можуть потрапити військові Національної гвардії РФ (Росгвардії), що суперечить функції цього військового формування.