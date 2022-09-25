На покинутій позиції загарбників в районі Святогірська з-поміж сміття, спаленої техніки й ворожих тіл прикордонники виявили кашкет окупанта з підписом "ст. л-т санжиев с.б.". Власник виявився тим рідкісним загарбником, чию загибель визнали в РФ.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

15 вересня росЗМІ та соцмережі повідомили про прощання в Калмикії за участі міських і районних чиновників зі старшим лейтенантом Сананом Басанговичом Санжиєвим. Він був замполітом роти десантників.

У пресслужбі зауважили, що родичі замполіта отримають “гробові”, оскільки його тіло евакуювали та поховали з почестями. Тоді як вдови й сироти рядових загарбників не отримають жодних компенсацій, оскільки тіла звичайних російських солдатів залишаться в українському чорноземі, натомість російська влада спише їх, як зниклі безвісти.

З початку повномасштабної війни, станом на 25 вересня Збройні сили України ліквідували 56 700 російських окупантів. Протягом 24 вересня число знищених загарбників сягає 400 одиниць живої сили РФ.