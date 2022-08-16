Ситуація залишається небезпечною не лише для Запорізької області. Адже у разі аварії на Запорізькій атомній електростанції евакуювати потрібно буде близько 400 тисяч осіб.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

“Якщо взяти 50-кілометрову зону обов’язкового відселення, що може виникнути внаслідок можливої аварії на АЕС в Енергодарі, то це понад 200 тисяч осіб потрібно буде евакуювати у нашій області і під 200 тисяч – у сусідній Дніпропетровській області. Це міста Нікополь, Марганець, Енергодар, Василівка, Дніпрорудне та низка інших”, – розповів Олександр Старух.

Він зазначив, що повністю реалізувати заходи цивільного захисту населення дуже важко, адже частина території захоплена російськими армійцями.

Також Олександр Старух додав, що зараз відбувається коригування плану евакуації з Енергодара та зони ризику радіаційного забруднення з урахуванням військової ситуації. Ситуація знаходиться на контролі центральної влади.

Окрім того, очільник Запорізької ОВА зауважив, що поки що радіаційне становище на АЕС стабільне. Показники не перевищують норми. Але все може змінитися у будь-який момент через дії російських загарбників.

“Нехтувати жодною загрозою не можна. Збереження життя та здоров’я наших людей – у пріоритеті”, – наголосив Олександр Старух.

Нещодавно стало відомо, що Організація Об’єднаних Націй готова підтримати відправку будь-якої місії Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС, якщо з такою місією погодяться Україна та російська сторона.