ООН підтримає відправлення місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС за згодою України та РФ

Про це йдеться у заяві представника генерального секретаря ООН Стефана Дюжарріка.
Крім того, Дюжаррік заперечив російським посадовцям, які звинувачували Секретаріат ООН у перешкоджанні візиту представників МАГАТЕ на ЗАЕС, наголосивши, що Секретаріат не має повноважень блокувати або скасовувати діяльність МАГАТЕ.
Окрім цього, у тісному контакті з МАГАТЕ Секретаріат ООН оцінив, що в Україні він має матеріально-технічне забезпечення та потенціал безпеки, щоб мати змогу підтримати будь-яку місію МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції з Києва, якщо Україна та РФ погодяться.
Раніше анонімний працівник Запорізької АЕС зазначив журналістам, що ситуація на станції близька до катастрофи, адже допомоги немає, а персонал наляканий. ЗАЕС може очікувати така ж катастрофа, що сталася у японському місті Фукусіма.
Після цього, Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель закликав створити демілітаризовану зону довкола Запорізької атомної електростанції.
Пізніше країни-члени ЄС та низка інших держав, зокрема Японія, США, Канада, Туреччина та Велика Британія у спільній заяві закликали РФ вивести війська з території Запорізької АЕС та повернути контроль Україні.
- 11 серпня, російські загарбники вкотре обстріляли Запорізьку атомну електростанцію і території поблизу атомного об’єкта.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав терміново припинити усі воєнні дії біля Запорізької атомної електростанції та вивести з її території військових й техніку.
- Додамо, що у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України нещодавно заявили, що російські окупанти ведуть обстріл Запорізької АЕС з села Водяне та готують провокації навколо ЗАЕС під українським стягом.
- Своєю чергою, Сполучені Штати Америки підтримують ініціативу про створення “демілітаризованої зони” довкола Запорізької атомної електростанції.