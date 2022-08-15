ООН підтримає відправлення місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС за згодою України та РФ

Організація Об'єднаних Націй готова підтримати відправку будь-якої місії Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС, якщо з такою місією погодяться Україна та російська сторона.

Про це йдеться у заяві представника генерального секретаря ООН Стефана Дюжарріка.

Крім того, Дюжаррік заперечив російським посадовцям, які звинувачували Секретаріат ООН у перешкоджанні візиту представників МАГАТЕ на ЗАЕС, наголосивши, що Секретаріат не має повноважень блокувати або скасовувати діяльність МАГАТЕ.

Окрім цього, у тісному контакті з МАГАТЕ Секретаріат ООН оцінив, що в Україні він має матеріально-технічне забезпечення та потенціал безпеки, щоб мати змогу підтримати будь-яку місію МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції з Києва, якщо Україна та РФ погодяться.

Раніше анонімний працівник Запорізької АЕС зазначив журналістам, що ситуація на станції близька до катастрофи, адже допомоги немає, а персонал наляканий. ЗАЕС може очікувати така ж катастрофа, що сталася у японському місті Фукусіма.

Після цього, Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель закликав створити демілітаризовану зону довкола Запорізької атомної електростанції.

Пізніше країни-члени ЄС та низка інших держав, зокрема Японія, США, Канада, Туреччина та Велика Британія у спільній заяві закликали РФ вивести війська з території Запорізької АЕС та повернути контроль Україні.