Петербурзький військкомат надіслав повістку моряку з російського ракетного крейсера "Москва", який затонув ще у квітні.

Про це повідомляє російське видання “Фонтанка” з посиланням на слова друзів та родичів зниклого моряка.

Наприкінці жовтня, у день народження російського моряка Михайла Т. (ім’я змінене виданням) йому прийшла повістка з військкомату Фрунзенського району Санкт-Петербурга.

Військком просив Михайла з’явитися для уточнення документів військового обліку з мобілізації. Водночас за неявку його попередили про відповідальність.

Однак, річ у тому, що ні друзі, ні родичі моряка вже пів року нічого про нього не знають.

Михайла призвали на термінову службу менше, ніж рік тому. На відміну від матері, яка підтримувала сина та говорила, що “справжній чоловік має відслужити в армії”, друзі його відмовляли. 8 квітня крейсер “Москва” вийшов з порту Севастополя. З того моменту зв’язок із Михайлом зник.

Зауважимо, що з червня до вересня так званий “суд” в окупованому Криму визнав ще 17 моряків померлими. Однак, Михайла не було серед них.

Мати моряка заявила, що не вірить у загибель сина, а також підтвердила, що отримала повістку на сина. Проте сказати щось більше відмовилася.

ДОВІДКА. Згідно з висновком посадовців із Пентагону, російський крейсер “Москва” затонув унаслідок удару українських ракет.

13 квітня стало відомо про пожежу на ракетному крейсері “Москва” Чорноморського флоту РФ. На думку експерта зі США, втрата цього військово-морського флагмана стала для Росії “нищівним ударом”.

Попри попередні заяви пропагандистів про те, що серед екіпажу потопленого ЗСУ крейсера “Москва” “потерь нет” – у Кремлі все ж частково їх визнали. А саме оголосили про 1 загиблого і 27 зниклих безвісти.