Гільдія російських адвокатів нагородила Ігоря Вагіна та Дмитра Єршова, які представляли інтереси трьох засуджених у "ДНР" до страти полонених іноземців, які воювали на боці Збройних сил України (ЗСУ). Юристам вручили відзнаки "За внесок у розвиток адвокатури".

Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на видання “Адвокатська вулиця“.

На сайті гільдії адвокатів йдеться, що Вагін та Єршов з 15 квітня перебувають у відрядженні в зоні так званої “спецоперації”. Вони нібито щодня виїжджають на слідчі дії у зону бойових дій. Президент гільдії заявив, що Вагін та Єршов “з ризиком для життя, безкорисливо виконують свої адвокатські функції”.

Нагадаємо, що на початку червня так званий верховний суд самопроголошеної “ДНР” засудив до страти громадян Великої Британії Ейдена Асліна та Шона Піннера, а також підданого Марокко Саадуна Брагіма.

Їх визнали винними у найманстві та спробі збройного захоплення влади. Лише три країни-члени ООН — Росія, Сирія та КНДР — визнають незалежність “ДНР” і компетентність суду самопроголошеної республіки.

Світова спільнота засудила смертний вирок іноземним бійцям ЗСУ. Держсекретар США Ентоні Блінкен у Twitter написав про вирок: “Ми серйозно стурбовані повідомленнями про фіктивний “суд” і вироки комбатантам, які законно служать у Збройних силах України. Ми закликаємо Росію та підконтрольні їй сили поважати міжнародне гуманітарне право, включаючи військовополоненим”. Велика Британія, за словами речника прем’єр-міністра Бориса Джонсона, має намір домагатися звільнення своїх громадян, але переговори вона вестиме не з російською, а з українською стороною.