російсько-українська війна

10 червня

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Україна розслідує винесення  вироку псевдосудом іноземцям, які воювали за Україну – Венедіктова

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що відповідно до Женевських конвенцій, Ейден Ейслін, Шон Піннер і Брагім Саадун користуються імунітетом комбатантів і як військовополонені не можуть бути притягнуті до відповідальності за безпосередню участь у воєнних діях. Їхнє затримання має бути спрямоване лише на запобігання їх подальшій участі в бойових діях.

П’ятниця, 10 червня 2022, 00:53
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Про це вона повідомила у Facebook.

Окрім того, жоден військовополонений не може бути засуджений без можливості захисту і без допомоги кваліфікованого адвоката або захисника. Це основний принцип права на справедливий суд, яке діє як у мирний, так і в воєнний час.

“У сучасному європейському просторі смертна кара розглядається як неприйнятна форма покарання, несумісна з основними правами, правом на життя та правом не піддаватися жорстокому, нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню”, – наголосила Венедіктова.

Вона переконана, що фальшивий вирок Ейдену Ейсліну, Шону Піннеру та Брагіму Саадуну  — це ніщо інше, як порушення та знущання з передбаченими міжнародним гуманітарним правом та міжнародним правом прав людини зобов’язаннями РФ як окупаційної держави. РФ вкотре демонструє свою відчуженість від системи, заснованої на правилах, і кричуще нехтування самою основою верховенства права.

Генпрокурорка запевнила, що Україна вже розпочала досудове розслідування за цим фактом і вживатиме всіх необхідних заходів для того, щоб усі, хто був причетний до цих протиправних дій, були притягнуті до відповідальності за них.

Довідка. Вирок про страту британським громадянам Шону Піннеру та Ейдену Есліну, а також марокканському громадянину  Брагіму Саадуну винесено 9 червня де-факто верховним судом так званої “ДНР”. Чоловіків “засудили” в тому, що вони іноземні найманці та вчиняли “дії, спрямовані на насильницьке захоплення влади та повалення конституційного устрою ДНР”. Усі троє брали участь у бойових діях проти РФ у складі регулярних українських сил та у травні були взяті в полон російськими військами у Маріуполі.

Згідно зі статтею 130 Женевської Конвенції про поведінку з військовополоненими, забороняється умисне вбивство, тортури або нелюдське поводження, зокрема біологічні експерименти, умисне заподіяння тяжких страждань або серйозного тілесного ушкодження або шкоди здоров’ю, примушування військовополоненого до служби в збройних силах ворожої держави або умисне позбавлення його прав на справедливе та належне судове розслідування.

Теги: вирок іноземцям, Ірина Венедіктова, російсько-українська війна, суд ДНР, терористи рф

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