У Москві почали шукати заміну "денацифікації" в Україні, бо росіяни не можуть зрозуміти сенс цього терміну. Пояснити, що саме означає пропагандистська теза, не змогли навіть члени російської переговорної групи у Стамбулі.

Про це повідомляє російське видання “Проект“.

Видання посилається на джерела, близькі до Кремля, які зазначили, що зрозуміти, що означає “денацифікація”, виявилося складно. На початку вторгнення, наприкінці лютого та на початку березня прокремлівські пропагандисти, як Дмитро Кисельов, використовували цей термін часто. Проте у квітні Кисельов сказав про “денацифікацію” лише раз за програму.

“Ми прагнутимемо демілітаризації та денацифікації України”, – ці терміни Володимир Путін ввів на початку вторгнення в Україну.

Під час соціологічного опитування росіян телефоном стало відомо, що мало хто зміг виразно розшифрувати цей термін. Близький до Кремля співрозмовник заявив, що після цього у них розпочався “бардак”. Прокремлівські депутати щотижня шукали нові слова, “але нічого вдалого підібрати не вдалося”.

У Росії населення хоче лише почути, що вони перемогли, як написали за результатами опитування. Проте вигадування регулярно нових термінів та виправдань для нападу “неминуче вело до плутанини”.

Видання стверджує, що нібито більшість співробітників уряду та Кремля нічого не знали про плани Путіна. Нібито навіть топчиновники не встигли скласти план дій в економічному та пропагандистському секторі. Спочатку багато політиків були шоковані, але їх “обробили”, тому вище керівництво “вирішило просто замовкнути”. Міністр оборони Шойгу практично не з’являється на публіці, а Путін все рідше дає свої оцінки подіям в Україні.