У Росії звинуватили колишнього співробітника посольства США Роберта Шонова у "конфіденційній співпраці з іноземною державою", що передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

Про це інформує російське видання “Медуза”.

Шонова затримали у Владивостоці, згодом доставили до московського СІЗО “Лефортово”.

Російський суд у березні санкціонував арешт, тепер слідчі ФСБ подали клопотання про продовження арешту на три місяці.

РосЗМІ вважають, що справа Роберта Шонова пов’язана зі справою петербурзького художника Данила Крінарі, якого підозрюють у “співпраці з Україною”. Номери їхніх справ відрізняються на одну цифру, їх звинувачують за однією статтею, окрім того, клопотання про продовження терміну у СІЗО надійшли одночасно.

Дипломату 62 роки і він працював у консульстві у Владивостоці, будучи оформленим у посольстві США.

Зауважимо, статтю 275.1, яку інкримінують Шонову, було введено до Кримінального кодексу РФ у липні 2022 року – на додаток до статті про держзраду. Першим фігурантом справи за цією статтею став голова лівопатріотичної громадської організації “Всеросійська соціальна єдність” Павло Піщулін. Його затримали у жовтні за звинуваченням у “співпраці з іноземцями” у діяльності, спрямованій “проти безпеки РФ”. Раніше Піщуліна засудили за звинуваченнями у закликах до екстремізму в інтернеті та “образі почуттів віруючих”.