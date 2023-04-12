Президент Росії Володимир Путін особисто схвалив арешт американського журналіста Евана Гершковича за звинуваченнями в шпигунстві вперше з часів холодної війни.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на дані з анонімних джерел.

Схвалення цього кроку російським президентом відображає зростаючий вплив кремлівських прихильників жорсткої лінії, що наполягають на поглибленні конфронтації з Вашингтоном, яку вони вважають незворотною.

Затримання репортера Wall Street Journal Евана Гершковича викликало осуд з боку США та союзників, ознаменувавши ще один спад в американсько-російських відносинах, які погіршилися після повномасштабного вторгнення Путіна в Україну минулого року.

Оскільки війна триває другий рік, Кремль все більше намагається зобразити її як екзистенціальну боротьбу проти НАТО, котре прагне знищити Росію.

Кремль розуміє, що нині шляху назад немає, зокрема після ордеру на арешт глави РФ від Міжнародного кримінального суду, який визнав Путіна міжнародним злочинцем.

Одначе, зауважили у виданні, ініціатива заарештувати американського репортера за звинуваченням у шпигунстві вперше за майже 40 років виникла серед вищих посадових осіб російських спецслужб.

30 березня Росія видала ордер на арешт журналіста Wall Street Journal Гершковича за шпигунство. У Росії стверджували, що журналіст “за завданням США збирав дані про одне з підприємств російського ВПК, які є державною таємницею”.

У Росії стверджували, що Еван Гершкович “за завданням США збирав дані про одне з підприємств російського ВПК, які є державною таємницею”.

У відповідь The Wall Street Journal рішуче заперечило звинувачення ФСБ. Видання вимагало негайно звільнити Евана Гершковича.

Переслідування американських громадян з боку російського уряду є неприйнятними. Ми рішуче засуджуємо затримання пана Гершковича”, – зазначили у Білому домі.

Раніше Держдепартамент вже рекомендував громадянам США не їздити до Росії – також через ризик незаконного затримання.

Блінкен знову порадив громадянам США залишити Росію після арешту журналіста.

Уряд США закликав всіх громадян “серйозно поставитися” до попередження про подорожі та проживання в Росії.

Довідка. Еван Гершкович став першим американським журналістом, якого заарештували в Росії через шпигунство з кінця 1980-х років. Востаннє американця-медійника затримували у 1986 році – Ніка Данілоффа. Він кілька тижнів провів в ізоляції, поки адміністрація президента Рейгана не домовилася про звільнення.

Журналіст заявляв, що арешт стався після затримання радянського громадянина в Нью-Йорку. Пізніше він стверджував, що вони обидва були звільнені шляхом переговорів.

Минулого тижня у США затримали Сергія Черкасова, якого звинувачували у шпигунстві. У Кремлі не коментували, чи був арешт Гершковича “відповіддю”.