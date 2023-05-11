Адміністрація президента США Джо Байдена шукає пропозиції, які могли б спонукати Росію звільнити затриманих американців Евана Гершковича та Пола Вілана.

Про це мовиться в матеріалі CNN.

США вважають обох чоловіків незаконно затриманими. Нинішні та колишні офіційні особи пояснюють, що наразі у США немає високопоставлених російських шпигунів, що змушує звертатися за допомогою до союзників.

Адміністрація Байдена звертається до країн-союзників, які мають утримують російських шпигунів, щоб з’ясувати, чи готові вони піти на обмін у межах більшого пакета з обміну ув’язненими.

Окрім цього, офіційні особи США також опитують союзників, у яких немає ув’язнених росіян, аби відшукати ідеї щодо того, що могло б спонукати Москву звільнити американців, повідомляють джерела видання.

Високопосадовці адміністрації заявили, що Білий дім також розглядає можливість часткового послаблення санкцій.

Мета зусиль полягає в тому, щоб повернути Вілана та Гершковича додому в межах однієї угоди, водночас двоє посадовців розповіли CNN, що адміністрація хоче побачити, які креативні пропозиції можуть викликати інтерес Росії.

Робота офіційних осіб поширюється на деякі країни, котрі нещодавно заарештували підозрюваних російських шпигунів, включаючи Бразилію, Норвегію та Німеччину, а також країни колишнього радянського блоку, щоб обговорити можливість залучення їх до будь-якого потенційного обміну.

Зокрема під вартою у ФРН перебуває колишній полковник внутрішньої розвідки РФ Вадим Красіков. Багато хто вважає, що він є першим у списку в’язнів, яких Росія хоче повернути.

Затримання Росією Ґрінер, Вілана та Гершковича викликало побоювання, що їх можуть використати як пішаків у геополітиці навколо війни.

Пані посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд перед засіданням Ради Безпеки ООН у понеділок, 24 квітня, заявила, що РФ своїми діями “поцілила в саму суть статуту організації”.

Вона наголосила, що Кремль використовує ув’язнених американців: ветерана Корпусу морської піхоти Пола Вілана та жкрналіста Евана Гершковича як “політичних пішаків”. Вілан знаходиться під вартою в Росії більше ніж 4 роки; Гершковича, кореспондента Wall Street Journal, затримано в Росії минулого місяця: його звинувачують у шпигунстві.

Довідка. 30 березня Росія видала ордер на арешт журналіста Wall Street Journal Гершковича за шпигунство. У Росії стверджували, що журналіст “за завданням США збирав дані про одне з підприємств російського ВПК, які є державною таємницею”. У відповідь The Wall Street Journal рішуче заперечило звинувачення ФСБ. 18 квітня московський міський суд залишив без змін рішення щодо тримання під вартою журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича. Репортера звинувачують у шпигунстві.

Колишній морпіх США Пол Вілан був затриманий у грудні 2018 року в готелі у Москві. Влада РФ звинуватила його у шпигунстві. Вілан провину заперечив. У червні 2020 року московський міський суд засудив Вілана до 16 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.