Про це повідомило британське видання BBC.
Британець потрапив до полону у травні разом з бійцями “Азову” у складі Національної гвардії України. Тоді він був разом з захисниками Маріуполя, коли найвище військове командування віддало наказ припинити оборону.
Чоловік знаходиться у полоні бойовиків так званої “ДНР”. Видання зазначило, що парамедик просить прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона про допомогу. Він заявив, що йому загрожує смертна кара.
Його родина та друзі, що на відео справді він. З Джоном Хардінгом тримають зв’язок представники Міністерства закордонних справ Великої Британії.
Зазначимо, що британець перебуває у лавах “Азову” з 2018 року. Раніше він заявляв, що вирішив запропонувати свій досвід військового медика, щоб підтримати українців у боротьбі проти окупантів.
- Нагадаємо, у так званій “Донецькі народній республіці” помер полонений громадянин Великої Британії Пол Юрі.
- Захист громадянина Великої Британії Ейдена Асліна подав апеляцію з проханням виключити з обвинувачення декілька статей з кримінального кодексу “ДНР”. Ейдена Асліна та ще двох іноземців, які воювали в складі ЗСУ, минулого місяця суд самопроголошеної “ДНР” засудив до смертної кари.
- Бойовики з невизнаної “Донецької народної республіки” заявили про затримання ще двох громадян Великої Британії – Ділана Хіллі та Ендрю Хілла. Британців звинувачують в “участі у бойових діях у складі українських збройних формувань як найманців” та погрожують засудити до смертної кари.