До російського полону потрапив громадянин Великої Британії Джон Хардінг. Чоловік був парамедиком у лавах полку "Азов.

Про це повідомило британське видання BBC.

Британець потрапив до полону у травні разом з бійцями “Азову” у складі Національної гвардії України. Тоді він був разом з захисниками Маріуполя, коли найвище військове командування віддало наказ припинити оборону.

Чоловік знаходиться у полоні бойовиків так званої “ДНР”. Видання зазначило, що парамедик просить прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона про допомогу. Він заявив, що йому загрожує смертна кара.

Його родина та друзі, що на відео справді він. З Джоном Хардінгом тримають зв’язок представники Міністерства закордонних справ Великої Британії.

Зазначимо, що британець перебуває у лавах “Азову” з 2018 року. Раніше він заявляв, що вирішив запропонувати свій досвід військового медика, щоб підтримати українців у боротьбі проти окупантів.