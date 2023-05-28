Джерело: Moscow Times
Зауважується, що під час втечі було вбито військового міністерства держбезпеки самопроголошеної “ЛНР”, який намагався зупинити дезертирів.
Згідно з орієнтуванням, озброєні колишні в’язні “пересуваються на кількох автомобілях, можуть бути в цивільному одязі та з чужими документами”. Поліція Ростовської області підсилила патрульні пости на пунктах пропуску з так званою “ЛДНР”. Окрім цього, інформацію донесли до глав адміністрацій прикордонних територій.
У лютому CNN повідомляв про цей російський загін, сформований міністерством оборони РФ на війну проти України. За даними журналістів, підрозділ був прикріплений до збройних сил самопроголошеної ЛНР і складався з ув’язнених, завербованих відомством у російських в’язницях.
Наприкінці квітня з’явилося відеозвернення учасника загону, який поскаржився, що їх кинули в селі Водяне у так званій “ДНР” “без будь-якої підтримки від армії” та “відправляють на забій, як гарматне м’ясо”, а у разі відмови “погрожують розстрілом”. Росіянин також заявив, що виплати їм ніякі не провадяться, а після місяця обстрілів “з групи у 60 осіб залишилося 23”.
До цього найманці викладали звернення до президента РФ Володимира Путіна у березні. Вони також розповідали про складну ситуацію в селі Водяне, скаржилися на побори, загороджувальні загони, платний шпиталь та втрату понад 300 осіб.
Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що у Лисичанську Луганської області дезертирували близько 80 осіб з підрозділу “Шторм-z” російських окупаційних військ. Вони самовільно залишили бойові позиції. Також, в районі Бахмута, дезертирували близько 30 осіб з ПВК “Вагнер”, які також самовільно залишили бойові позиції, викравши військову техніку.
- 28 травня засновник ПВК “Вагнер”, соратник російського президента Володимира Путіна Євген Пригожин заявив, що він переконаний, що високопосадовці Кремля заборонили повідомляти про нього в державних ЗМІ, попередивши, що такий підхід призведе до “негативної реакції з боку росіян” вже протягом декількох місяців.
- Останнім часом у російському публічному просторі все частіше почали з’являтися заклики до примусу суспільства працювати “на благо війни”, що нагадує радянську модель.
- У російських окупаційних військах все частіше відзначаються випадки невиконання наказів командирів та дезертирства. Так, 25 травня, близько 20 колишніх ув’язнених, викрали автомобіль КамАЗ та вибули у невідомому напрямку. На цей час місце їх перебування не встановлено, пошуки тривають.
- У ніч проти 28 травня російські військові використали нетрадиційні маршрути для масованої атаки ударними дронами “Shahed-136/131”. БПЛА запускали з північного напрямку – Брянська область та південного – Краснодарський край.