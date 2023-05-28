28 травня засновник ПВК "Вагнер", соратник російського президента Володимира Путіна Євген Пригожин заявив, що він переконаний, що високопосадовці Кремля заборонили повідомляти про нього в державних ЗМІ, попередивши, що такий підхід призведе до "негативної реакції з боку росіян" вже протягом декількох місяців.

Джерело: Reuters.

Пригожин є одним з основних представників оточення президента РФ Володимира Путіна, що став відомим російському загалу під час повномасштабної війни проти України. Глава найманців, ресторатор, який минулого тижня зазначив, що його прізвисько має бути “м’ясник Путіна”, а не “шеф-кухар Путіна”, на початку цього місяця просунувся в українському місті Бахмут, тоді як державне телебачення РФ “применшило його роль”, поскаржився він.

61-річний Пригожин неодноразово скаржився на російське військове керівництво, висловлюючи претензії не лише до глави міноборони РФ Сергія Шойгу, але й до Путіна.

Читайте також: Битва за Бахмут дорого обійшлась Росії та Україні – NYT

На знак того, наскільки Пригожин, як вважають, порушив “табу путінської Росії”, державне телебачення ігнорувало просування у Бахмуті протягом 20 годин і не транслювало промову Пригожина.

Відповідаючи на запитання про заборону висвітлювати його в державних ЗМІ, глава групи найманців заявив, що “Вагнер” – це “шило, стилет, яке не вдасться сховати”.

Він також сказав, що верхівка Кремля намагається “закрити всім рота, щоб вони не говорили про Вагнер”, пригрозивши, що “це лише дасть поштовх людям”. За словами Пригожина, така політика Кремля викличе “відповідну реакцію російського народу”.

“У довгостроковій перспективі — довгострокова — це два-три місяці — вони отримають від народу за те, що намагаються закрити всім рот і вуха”, – заявив він.

Кремль і міністерство оборони проігнорували обурення Пригожина, яке, здається, порушує правила жорстко контрольованої політичної системи, створеної Путіним після того, як він отримав вищий пост у Кремлі в останній день 1999 року.

Читайте також: Витік документів Пентагону: ПВК «Вагнер» та Міноборони РФ перебувають у «напружених відносинах» – WP

21 лютого лідер російських найманців Євгеній Пригожин звинуватив російського міністра оборони та начальника генштабу в тому, що вони позбавили його бійців боєприпасів і намагалися знищити “Вагнер” – діях, які він назвав еквівалентними державній зраді.

На початку березня голова російської приватної військової компанії “Вагнер” заявив, що не отримує від Москви необхідних боєприпасів для того, щоб взяти під контроль Бахмут. Пригожин поскаржився на нестачу боєприпасів та заявив, що це може бути “звичайна бюрократія або зрада”.

Згодом Пригожин продовжив критикувати главу міноборони Росії Сергія Шойгу. Зокрема соратник Путіна назвав зятя міністра РФ “покидьком-блогером”.

Нещодавно Інститут вивчення війни (ISW) припустив у звіті, що відносини між двома сторонами “налагоджено” з метою змусити президента Росії Володимира Путіна припинити наступальні операції у війні проти України.

Тоді як Пригожин, схоже, заперечив, що його відносини з російським міністерством оборони покращилися.

Нещодавно глава російської приватної військової компанії “Вагнер” заявив, що Україна готується до “неминучого” контрнаступу та відправляє добре підготовлені підрозділи до зруйнованого східного міста Бахмут, яке протягом багатьох місяців було головним пунктом боротьби.

Вже 4 травня Пригожин укотре розкритикував міноборони РФ. На новому опублікованому відео з критикою він з’являється на тлі, за його словами, вбитих в Україні вагнерівців.

Згодом він попередив, що попередив, що 10 травня його найманці вийдуть із міста Бахмут на Донеччині, де вже декілька місяців тривають запеклі бої. Після чого заявив, що його найманцям почали постачати боєприпаси.

9 травня Пригожин у довгому аудіорепортажі знову про нібито нестачу боєприпасів для його найманців згадав фігуру, яку він назвав “щасливим дідусем”, який “вважав, що з військовою кампанією все добре”.